Женщина вырвала свою машину из рук автоугонщиков при помощи ПК

01 сентября 2026, 16:13

Daily Mail: британка спасла машину от угонщиков благодаря ноутбуку в багажнике

Фото: istockphoto/golubovy

В британском графстве Эссекс местная жительница сумела самостоятельно вернуть угнанный автомобиль благодаря технологии слежения. Об этом стало известно 1 сентября.