Женщина вырвала свою машину из рук автоугонщиков при помощи ПК
В британском графстве Эссекс местная жительница сумела самостоятельно вернуть угнанный автомобиль благодаря технологии слежения. Об этом стало известно 1 сентября.
Как пишет Daily Mail, 38-летняя Виви Кала и её супруг Дэвид оставили Kia Sportage на улице у отеля Prince Regent в Чигвелле вечером 20 августа, пока сами присутствовали на свадебном торжестве. Спустя четыре часа, выйдя из здания, они обнаружили, что машина исчезла. В багажнике оставались детские игрушки и ноутбук MacBook Pro.
Пока муж связывался с полицией, Виви запустила на своём iPhone приложение для поиска устройств и увидела, что компьютер подаёт сигнал с другого конца города. Женщина вызвала такси, объяснила шофёру ситуацию, и они отправились по следу. По дороге она показывала водителю карту с геолокацией, и тот быстро довёз её до нужной точки.
Первым из такси вышел супруг, тогда как Виви осталась внутри на случай, если злоумышленники находятся поблизости. Вначале они не были до конца уверены, что нашли именно свой автомобиль: угонщики уже успели сменить номерные знаки, установив поддельные с данными автосалона Kia. К счастью, машина оказалась не поврежденной, и семья просто открыла её и уехала, успев на следующий день отправиться в запланированный отпуск в Шотландию.
Сама Кала призналась, что без ноутбука в багажнике найти транспортное средство было бы почти невозможно. Теперь она планирует приобрести противоугонный замок на руль и отдельный GPS-трекер для дополнительной защиты.
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