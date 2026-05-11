Женщина выскочила из ванны от упавшего в воду смартфона и умерла на Урале

11 мая 2026, 22:32

Тренер умерла после того, как выскочила из ванны от упавшего в воду телефона

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Свердловской области трагически погибла 35-летняя жительница Полевского Екатерина — дипломированный фитнес-тренер, инструктор по пилатесу и нутрициолог. По информации «Комсомольской правды», женщина принимала ванну и для развлечения взяла с собой мобильный телефон.





Гаджет выскользнул из рук и упал в воду. Испугавшись короткого замыкания, Екатерина мгновенно выскочила из горячей воды, но спустя непродолжительное время ей резко стало плохо.



Старший сын погибшей услышал из ванной странные звуки, попытался докричаться до матери, а затем немедленно вызвал скорую. Медики прибыли оперативно, однако реанимировать женщину не смогли. Признаков поражения электрическим током на теле не обнаружили, поэтому удар током в качестве причины не рассматривается.



Эксперты выделяют две основные версии. Первая: резкий выход из горячей воды на холодный воздух вызвал спазм коронарных артерий — расслабленные сосуды мгновенно сузились из-за испуга и перепада температур. Вторая: из-за мощного выброса адреналина в состоянии шока произошла рефлекторная остановка сердца. В редких случаях такое сочетание факторов может привести к смерти даже внешне здорового молодого человека, а падение телефона стало лишь фатальным триггером.



Погибшая была известна в городе как человек невероятной энергии. Окончив Академию труда и социальных отношений, она долго работала бухгалтером в полиции, затем круто изменила жизнь — ушла из органов и стала фитнес-тренером. Шесть лет она помогала людям худеть, осваивать пилатес и растяжку, а её страницы в соцсетях пестрели благодарными отзывами. Близкие и коллеги в шоке. Екатерина была легка на подъём, отзывчива и полна планов.



