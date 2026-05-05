Пенсионерка захотела снять кольцо с пальца и едва не умерла
В Уфе 65-летняя пенсионерка захотела снять кольцо с пальца и едва не умерла. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
По информации издания, россиянка облизнула палец, и внезапно кольцо попало ей в рот. Женщина обратилась в больницу с жалобами на тошноту, затруднённое дыхание и боль в груди.
Хирурги извлекли кольцо. Врачи предположили, что исход мог бы быть другим, если бы пациентка обратилась за помощью чуть позже.
Ранее хирурги Балашихинской больницы спасли жизнь 82-летней женщины, которая случайно проглотила часть деревянного куба. Пациентка испытывала затруднения с дыханием, ей было трудно глотать и говорить. Положение усугублялось деменцией.
