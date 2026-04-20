В ЛНР полуторагодовалая девочка выпила обезжириватель из мусорки и умерла в муках
В ЛНР полуторагодовалая девочка выпила бытовую химию из мусорного пакета. Как сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе, спасти ребёнка врачи не смогли.
Трагедия произошла в городе Лутугино. Девочка нашла в мусорном пакете открытую бутылочку. Внутри находились остатки обезжиривателя.
Ребёнок выпил всё содержимое. Медики экстренно доставили пострадавшую в больницу. Токсичная жидкость вызвала сильнейшие ожоги пищевода и внутренних органов. Врачи несколько дней боролись за жизнь малышки, но спасти пациентку не смогли.
Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту смерти ребёнка. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе то, как опасное вещество оказалось в свободном доступе для девочки.
