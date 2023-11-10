Женщине, которая напала на росгвардейца в клубе, избрали меру пресечения

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Ленинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения для женщины, которая напала на сотрудника Росгвардии в клубе, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Напомним, 9 ноября сотрудники ОМОН сорвали концерт группы в Санкт-Петербурге. Всех посетителей концертного зала уложили на пол и начали проверку документов. Однако, Наталья Артемова решила поругаться с правоохранителями и дала одному из них пощечину. Она кричала, что заплатила деньги и хочет послушать выступление. Женщина является давней поклонницей Zero People, а точнее их другого проекта Animal ДжаZ.
Артемову не стали помещать в СИЗО, однако, установили ей запрет на определенные действия.
Отмечается, что во время судебного заседания женщина раскаялась и признала свою вину.
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Артемову не стали помещать в СИЗО, однако, установили ей запрет на определенные действия.
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Евгения Парфентьева