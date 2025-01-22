«Чтобы монстр нас не тронул»: Девушка, изрезавшая подругу ножом ради «Слендермена», вышла на свободу

Фото: iStock/John Webb
Морган Гейзер, которая нанесла своей подруге 19 ножевых ранений, чтобы угодить вымышленному персонажу «Слендермену», была досрочно освобождена из психиатрической больницы. На момент преступления ей было 12 лет. Суд штата Висконсин постановил, что Гейзер завершила лечение и больше не представляет угрозы для общества. Об этом пишет New York Times 9 января 2025 года.
В 2014 году Гейзер и её подруга Анисса Вейер заманили девочку Пейтон Лейтнер в лес у парка под предлогом игры в прятки.
Вейер посоветовала жертве, как лучше «скрыться»: лечь на землю и плотно укрыться листьями, чтобы Гейзер ее якобы не заметила. Поверив, Лейтнер зарылась в листву с головой. Дождавшись, когда она прекратит двигаться, Гейзер нанесла девочке множественные удары кухонным ножом в грудь, руки и ноги, а затем оставила её истекать кровью.
Лейтнер чудом удалось спастись — несмотря на раны, она доползла до дороги, где умирающего ребенка заметил велосипедист. Девочка перенесла шестичасовую операцию, так как одно из ранений едва не задело сердце.
Морган Гейзер была приговорена к 40 годам лечения в психиатрической больнице после того, как врачи подтвердили её психические расстройства, включая шизофрению. Гейзер не признали виновной в попытке умышленного убийства из-за невменяемости.
Анисса Вейер получила 25 лет лечения и была освобождена в 2021 году под электронный контроль, который был снят в 2023 году.
Доктор Брук Лундбом, которая вела лечение Гейзер, заявила, что её состояние значительно улучшилось.
Судья Майкл Борен постановил, что теперь Гейзер может быть переведена в центр группового проживания под наблюдение.
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Вейер посоветовала жертве, как лучше «скрыться»: лечь на землю и плотно укрыться листьями, чтобы Гейзер ее якобы не заметила. Поверив, Лейтнер зарылась в листву с головой. Дождавшись, когда она прекратит двигаться, Гейзер нанесла девочке множественные удары кухонным ножом в грудь, руки и ноги, а затем оставила её истекать кровью.
Лейтнер чудом удалось спастись — несмотря на раны, она доползла до дороги, где умирающего ребенка заметил велосипедист. Девочка перенесла шестичасовую операцию, так как одно из ранений едва не задело сердце.
Морган Гейзер была приговорена к 40 годам лечения в психиатрической больнице после того, как врачи подтвердили её психические расстройства, включая шизофрению. Гейзер не признали виновной в попытке умышленного убийства из-за невменяемости.
Фото: iStock/artursfoto
Анисса Вейер получила 25 лет лечения и была освобождена в 2021 году под электронный контроль, который был снят в 2023 году.
Доктор Брук Лундбом, которая вела лечение Гейзер, заявила, что её состояние значительно улучшилось.
«В 2021 году у неё всё ещё наблюдались проблемы, связанные со слуховыми галлюцинациями. Она говорила, что «слышит демонов», но за последние года три... ничего подобного не происходило», — пояснила Брук Лундбом.Морган Гейзер всегда было тяжело заводить друзей, но в шестом классе с ней сблизилась Анисса Вейер. Новая подруга рассказала ей о «Слендермене» — вымышленном интернет-персонаже, который набрал особую популярность среди детей и школьников около 2010 года. Обе школьницы объясняли свою попытку убийства желанием угодить «монстру», чтобы тот не навредил их семьям в обмен на «жертву».
Судья Майкл Борен постановил, что теперь Гейзер может быть переведена в центр группового проживания под наблюдение.
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Мария Моисеева