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«30 часов без еды и воды»: на Кубе туристы из РФ разбили лагерь в аэропорту из-за задержки рейса

Mash: Российские туристы разбили палаточный лагерь в аэропорту Гаваны
Фото: iStock/dini gistiani

Фото: iStock/dini gistiani

Российские туристы разбили палаточный лагерь в аэропорту Гаваны после того, как больше 30 часов не могли улететь в Москву. Люди провели в здании аэропорта более суток, не получая ни еды, ни воды.
Всего на Кубе застряли 250 россиян. Они должны были вылететь утром 20 января, но рейс был перенесен из-за поломки турбины самолета Boeing 777-31h.

При этом задержка происходит не только по техническим причинам, уточнили в авиакомпании. Когда сотрудники служб, сопровождающие выполнение рейса, устранили дефект, самолет был готов к вылету. Однако в связи с длительным перелетом в Москву закончилось рабочее время экипажа, который был отправлен в отель на отдых.



В то же время огромное количество россиян оставалось в транзитной зоне в ожидании рейса. Номера в гостиницах им предоставили только после того, как они устроили перформанс с палатками, передает Telegram-канал Mash.



Ситуация накалилась до предела: некоторые кубинские пассажиры пытались прорваться на борт самолета силой. Однако точной информации о времени вылета до сих пор нет, а вопросы туристов остаются без ответа.

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Число погибших от пожара на турецком курорте выросло до 76
МВД Турции: количество жертв пожара в отеле на курорте в Болу возросло до 76
21 января 2025, 23:58

Фото: iStock/DEBOVE SOPHIE

В результате пожара на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу погибли 76 человек. Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил данные о жертвах.
«По последним данным, число погибших составило 76. Были установлены личности 52 жертв. Тела 45 из них переданы родственникам», — сообщил глава МВД Турции.
Многие постояльцы пытались спасаться, выпрыгивая из окон или спускаясь по связанным простыням. По сообщениям, в отеле отсутствовали дымовые детекторы и огнетушители. Специалисты Управления по чрезвычайным ситуациям утром собираются повторно проинспектировать внутренние помещения гостиницы.

Всего в отеле проживали 237 человек.

По делу задержаны девять человек, включая владельца гостиницы. Российское посольство в Анкаре уточнило, что информации о пострадавших россиянах пока не поступало.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус вылетел в кювет в Орехово-Зуеве. Отмечается, что автобус следовал по маршруту «Куровское – Анциферово». Есть пострадавшие.

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Подмосковные росгвардейцы задержали укравшего деньги с чужой банковской карты

МЧС: в Дагестане при пожаре в частном доме погибли двое детей
#мвд
#гостиницы
#посольство
#тела
#пожар
#турция
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Подмосковные росгвардейцы задержали укравшего деньги с чужой банковской карты
21 января 2025, 22:33

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Воскресенске сотрудники Росгвардии задержали жителя города Белоозерский, подозреваемого в краже денег с чужой платёжной карты. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«На маршруте патрулирования росгвардейцы заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым из полученной ориентировки. Пару дней назад гражданин нашёл на улице утерянную банковскую карту и с её помощью совершил покупку в местном магазине. Держатель карты сообщила о произошедшем правоохранителям», – говорится в сообщении.
В итоге стражи порядка задержали 41-летнего злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту случившегося проводится проверка.

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#росгвардия
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#задержание
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Полиция Украины обнаружила бордель в доме мэра Киева Виталия Кличко
21 января 2025, 21:28

Фото: iStock/ M-Production

В Киеве полицейские задержали членов преступной группировки, устроивших бордель в жилом доме, сообщалось в региональном отделении полиции.
Бордель располагается в доме, в котором проживает мэр города Виталий Кличко, сообщило украинское издание «Реальный Киев»

Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что участники преступной группы организовали торговлю людьми, начиная от организации и администрирования и заканчивая охраной так называемого развлекательного клуба. Двое из них — иностранные граждане, которые раньше уже отбывали наказание за идентичные преступления.

Преступники под предлогом предложения должности в заведении танцовщицами приглашали девушек, а потом под угрозами заставляли их оказывать интимные услуги клиентам. В клубе «трудились» более 30 женщин.

Полицейские не раскрыли число задержанных. При этом там поделились, что злоумышленникам предъявили обвинение по статьям «Торговля людьми» и «Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией». Они могут лишиться свободы до 15 лет.

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#киев
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Мошенники воспользовались Трампом
После выпуска мемкоина $TRUMP мошенники создали сайты для кражи с криптокошелька
21 января 2025, 20:31

Фото: istockphoto/bizoo_n

Мошенники воспользовались инаугурацией президента США Дональда Трампа и выпуском мемкоинов $TRUMP и $MELANIA, начав создавать поддельные сайты для кражи средств с криптокошельков. Об этом сообщила старший аналитик Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Мария Синицына. По ее информации, при подключении кошелька у жертвы запрашивают Seed-фраза от кошелька, а после «угоняют» его.
«Новости о новом президенте США [Дональде Трампе] давно используются мошенниками для различных скам-схем. Злоумышленники воспользовались инфоповодам по случаю выпуска токенов $TRUMP и $MELANIA для создания криптомошеннических фишинговых сайтов. Аналитики Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. обнаружили более десятка сайтов для кражи средств с криптокошельков, использующих мем-токен $TRUMP для привлечения жертв», — пояснила аналитик в беседе с «Известиями».
Вместе с тем частный инвестор Федор Сидоров рассказал, как запуск мемкоинов Трампа и его супруги отразится на рынке криптовалют в целом. В разговоре с RT эксперт отметил, что эти события перекликаются с заявления американского лидера создать национальный резерв в биткоинах.
«Трамп планирует создать стратегический резерв биткоина, что может укрепить позиции США на криптовалютном рынке и потенциально повлиять на экономическую политику страны. <…> В краткосрочной перспективе запуск мемкоина $MELANIA может вызвать повышенную волатильность на рынке криптовалют», — поделился Сидоров.
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МЧС: в Дагестане при пожаре в частном доме погибли двое детей
21 января 2025, 18:01

Фото: iStock/ Kara Capaldo

Пожар случился в частном доме в селе Брянск в Кизлярском районе Дагестана. По предварительным данным, погибли двое детей, заявила пресс-служба главного управления МЧС России по республике в Телеграм-канале.
«Поступила информация о том, что в населенном пункте Брянск Кизлярского района горит частный дом. По предварительной информации, поступившей от участкового уполномоченного МВД России по Кизлярскому району, погибли двое детей», — отмечалось в сообщении.

Пресс-служба МЧС России обратила внимание, что детям было 4 года и 12 лет.

По факту инцидента следственное управление СК Российской Федерации по Республике Дагестан организовало процессуальную проверку, которая направлена на выяснение причин и обстоятельств случившегося, сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Дагестану.

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела об избиении отчимом 4-летней падчерицы в Яшкинском районе Кузбасса.

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#смерть
#дети
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Депутат открыл стрельбу по мигрантам, которые с ножами требовали отдать им женщину
Депутат турусин открыл стрельбу из-за нападения мигрантов с ножами
21 января 2025, 16:12

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Депутат Кировского райсовета в Самаре Сергей Турусин открыл стрельбу по мигрантам, которые напали на него с ножами и требовали отдать им его знакомую. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев в своём Telegram-канале.
Отмечается, что знакомая депутата стала свидетельницей того, как нетрезвые мигранты избивали местного жителя. Женщина сразу же вызвала скорую, также на место прибыли полицейские. Мигрантов не задержали, и они решили не отпускать женщину. Перепугавшись она позвонила Турусину и попросила помочь.

Депутат прибыл на место, но мигранты сразу обступили его машину, начали бить по стёклам и тыкать в салон ножами, требуя вернуть им женщину, которая успела сесть в авто.

в итоге Турусин открыл стрельбу из травматического пистолета через разбитое мигрантами стекло. Полицейские вновь прибыли на место. Прямо при них 10 мигрантов продолжили угрожать женщине и депутату, используя при этом нецензурные выражения.

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#полицейские
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Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении отчимом 4-летней дочери в Кузбассе
21 января 2025, 16:12

Фото: iStock/Paul Gorvett

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела об избиении отчимом 4-летней падчерицы в Яшкинском районе Кузбасса. Об этом сообщает «Сiбдепо». Руководитель ведомства, как отмечается, направил соответствующее поручение главе кемеровского СКР Александру Безукладникову.
«В Яшкинском районе мужчина напал на 4-годовалую падчерицу. Информация об этом появилась в социальных сетях. Отмечается, что в результате происшествия девочку госпитализировали в больницу с многочисленными травмами и сотрясением мозга», — пишет издание.
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК: Истязание несовершеннолетнего. Максимальное наказание по ней — семь лет колонии.

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«Я тебе замок прострелю»: четверо пьяных мужчин с вилами ломились в квартиру матери с ребёнком в Иркутске, подробности
21 января 2025, 15:59

Фото: istockphoto / MattGush

В 2021 году в пригороде Иркутска группа пьяных мужчин попыталась проникнуть в квартиру Дарьи Соколовой, устроив настоящий беспорядок. Вскоре после того, как раздался громкий стук в дверь, женщина отправила дочь в комнату, а сама вышла в коридор. Для чего группа мужчин с вилами и топорами пыталась проникнуть в квартиру матери с ребенком расскажет «Радио 1».

Угрожали пистолетом


«В воскресенье вечером мы с дочкой читали сказку, как вдруг соскочили с дивана от прилетевшего в окно камня. Квартира у меня на втором этаже, я выключила свет и глянула в окно. Из-за козырька заметила только одного парня, который метался из стороны в сторону. Зато услышала крики. Испугалась от первой же фразы. Один мужской голос скомандовал другому: "Ломай подъездную дверь топором"», — рассказала Соколова «КП»-«Иркутск».

В результате их действий дверь квартиры была вырвана с корнем, замок разрушен, а повреждения на входе свидетельствовали о силовом воздействии. Происходящее удалось заснять на камеру соседям, которые стали свидетелями инцидента.

«Открывай дверь! Выгоняй трёх типов. Мы поговорим просто, по-хорошему открывай. Или мы сейчас замок отстрелим, у меня пистолет ПМ. Все, достаем ствол!» — кричали мужчины.

Однако стрелять они так и не стали. Двое дебоширов ломали дверь топором, а остальные пытались попасть в квартиру через балкон соседей. Всё происходящее зафиксировала камера наружного наблюдения. Дарья в это время вызывала полицию.

«Они решили, мол, я прячу у себя в квартире того, кто им нужен. Объяснять, что у меня дома только маленький ребенок, было бесполезно. Они долбили в дверь со страшной силой. Я едва успела подбежать и закрыть верхний замок. Нижний они сломали с корнем. В панике я открыла соседский чат в мессенджере и начала умолять о помощи там», — рассказала девушка.

Фото: кадр из репортажа «Вести Иркутск»

Потребовалась помощь соседей


Услышав о вооруженных дебоширах, соседи не решились выйти на помощь, но все, кто прослушал её аудиосообщение, немедленно позвонили в полицию.

Неизвестно, чем бы закончился инцидент, если бы преступникам удалось попасть в квартиру, но они не успели этого сделать. Хотя дверь была разбита топорами, открыть её полностью они не смогли. В итоге вовремя прибыл наряд ДПС, дежуривший неподалеку, и задержал всю группу. Выяснилось, что мужчины пришли не только с топорами, но и с вилами.



Перепутали квартиру


Дарья предполагала, что её квартиру просто перепутали — и оказалась права. Выяснилось, что незадолго до произошедшего один из дебоширов вступил поссорился тремя парнями. Чтобы отомстить, он собрал своих друзей и начал искать своих обидчиков. Им показалось, что они зашли в подъезд дома Дарьи и скрылись именно в её квартире.

«Задержанным от 21 до 23 лет. Трое из них были судимы за кражи. Четвертый сейчас проходит по другому делу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Кроме этого, их ждет штраф за появление пьяными в общественном месте. Ну и конечно они за свой счет восстановят подъездную дверь и дверь в квартиру женщины», — прокомментировали ситуацию в областном МВД.

Дарья Соколова (фото: кадр из репортажа «Вести Иркутск»)

Не устраивает наказание


Дарью не устраивает такая ситуация. Дверь она уже заменилa, но её главная тревога — состояние дочери, которая вместе с ней пережила сильный стресс.

«Я работаю врачом, и мне пришлось брать три дня выходных, чтобы прийти в себя. С дочкой в школе работали психологи. Считаю, их должны судить не только за порчу имущества, а за нарушение неприкосновенности жилища и угрозу жизни. Даже думать не хочу, чтобы они сделали с нами своими топорами и вилами, если бы пробрались в квартиру», — сказала девушка.

Прощать преступников Соколова не собирается.

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#наказание
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Американец напился водки и устроил погром в чебуречной Москвы из-за Трампа
21 января 2025, 14:36

Фото: iStock/Backiris

Американец напился и устроил погром в одной из московских чебуречных из-за президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 20 января 44-летний гражданин США Джон Джоржан пригласил на свидание 31-летнюю россиянку Руслану. Пара встретилась в чебуречной на Сретенском бульваре и заказала две бутылки водки и чебуреки навынос.

Пока гости ждали еду, они успели сильно напиться и задержались в кафе на четыре часа. В ходе беседы они затронули тему инаугурации Дональда Трампа, что открыло «ящик Пандоры». Мужчина начал кричать, доказывая, что следовало оставить у власти Джо Байдена. Его спутница, в свою очередь, поддерживала избранного президента.

В результате конфликт вышел из-под контроля и Джон с криками начал разбрасывать все вещи вокруг. Сотрудники заведения не смогли самостоятельно остановить дебоширов, поэтому вызвали полицию и скорую.

Позже выяснилось, что за столиком они успели употребить наркотики. Американца и его знакомую доставили в токсиреанимацию с отравлением наркотическими веществами.

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