«30 часов без еды и воды»: на Кубе туристы из РФ разбили лагерь в аэропорту из-за задержки рейса

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Российские туристы разбили палаточный лагерь в аэропорту Гаваны после того, как больше 30 часов не могли улететь в Москву. Люди провели в здании аэропорта более суток, не получая ни еды, ни воды.
Всего на Кубе застряли 250 россиян. Они должны были вылететь утром 20 января, но рейс был перенесен из-за поломки турбины самолета Boeing 777-31h.
При этом задержка происходит не только по техническим причинам, уточнили в авиакомпании. Когда сотрудники служб, сопровождающие выполнение рейса, устранили дефект, самолет был готов к вылету. Однако в связи с длительным перелетом в Москву закончилось рабочее время экипажа, который был отправлен в отель на отдых.
В то же время огромное количество россиян оставалось в транзитной зоне в ожидании рейса. Номера в гостиницах им предоставили только после того, как они устроили перформанс с палатками, передает Telegram-канал Mash.
Ситуация накалилась до предела: некоторые кубинские пассажиры пытались прорваться на борт самолета силой. Однако точной информации о времени вылета до сих пор нет, а вопросы туристов остаются без ответа.
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При этом задержка происходит не только по техническим причинам, уточнили в авиакомпании. Когда сотрудники служб, сопровождающие выполнение рейса, устранили дефект, самолет был готов к вылету. Однако в связи с длительным перелетом в Москву закончилось рабочее время экипажа, который был отправлен в отель на отдых.
В то же время огромное количество россиян оставалось в транзитной зоне в ожидании рейса. Номера в гостиницах им предоставили только после того, как они устроили перформанс с палатками, передает Telegram-канал Mash.
Ситуация накалилась до предела: некоторые кубинские пассажиры пытались прорваться на борт самолета силой. Однако точной информации о времени вылета до сих пор нет, а вопросы туристов остаются без ответа.
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Мария Моисеева