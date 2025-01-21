«30 часов без еды и воды»: на Кубе туристы из РФ разбили лагерь в аэропорту из-за задержки рейса

Мошенники воспользовались инаугурацией президента США Дональда Трампа и выпуском мемкоинов $TRUMP и $MELANIA, начав создавать поддельные сайты для кражи средств с криптокошельков. Об этом сообщила старший аналитик Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Мария Синицына. По ее информации, при подключении кошелька у жертвы запрашивают Seed-фраза от кошелька, а после «угоняют» его.