Число погибших от пожара на турецком курорте выросло до 76

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В результате пожара на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу погибли 76 человек. Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил данные о жертвах.
«По последним данным, число погибших составило 76. Были установлены личности 52 жертв. Тела 45 из них переданы родственникам», — сообщил глава МВД Турции.Многие постояльцы пытались спасаться, выпрыгивая из окон или спускаясь по связанным простыням. По сообщениям, в отеле отсутствовали дымовые детекторы и огнетушители. Специалисты Управления по чрезвычайным ситуациям утром собираются повторно проинспектировать внутренние помещения гостиницы.
Всего в отеле проживали 237 человек.
По делу задержаны девять человек, включая владельца гостиницы. Российское посольство в Анкаре уточнило, что информации о пострадавших россиянах пока не поступало.
Ранее сообщалось, что пассажирский автобус вылетел в кювет в Орехово-Зуеве. Отмечается, что автобус следовал по маршруту «Куровское – Анциферово». Есть пострадавшие.
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Мария Моисеева