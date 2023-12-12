Крупный пожар на территории хлопкопрядильной фабрики в Ивантеевке ликвидировали

Фото: Мособлпожспас
Открытое горение на складе в Подмосковье удалось ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала, заявили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
Ранее сообщалось, что на складе на территории хлопкопрядильной фабрики им. Лукина в Ивантеевке возник пожар. Его площадь составила 2,8 тыс кв м. Горело отдельно стоящее складское здание. Обрушилась его крыша.
В тушении участвовали 63 человека, было задействовано 24 единицы техники.
По данным ТАСС, фабрику построили в 1928 году на основе купленного в Англии оборудования. До 1990-х годов она работала с хлопком из Средней Азии, а после распада СССР работать перестало. Сегодня территорию делят мелкие арендаторы.
Читайте также:
На территории старинной хлопкопрядильной фабрики в Ивантеевке горит склад
В Иркутске женщина сбросила детей с 5 этажа, чтобы спасти их от пожара
Бытовой газ взорвался в многоквартирном доме в Москве
В тушении участвовали 63 человека, было задействовано 24 единицы техники.
Читайте также:
На территории старинной хлопкопрядильной фабрики в Ивантеевке горит склад
В Иркутске женщина сбросила детей с 5 этажа, чтобы спасти их от пожара
Бытовой газ взорвался в многоквартирном доме в Москве
Лора Луганская