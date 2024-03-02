Житель Чебоксар задержан по подозрению в изнасиловании 12-летней дочери

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В Чувашии 36-летнего мужчину задержали правоохранители по подозрению в изнасиловании собственной дочери. В отношении педофила возбуждено два уголовных дела за преступления против своего ребёнка.
Правоохранители отмечают, что семья полная, считалась благополучной и никогда не состояла на учёте в полиции или социальных службах. Сам подозреваемый работал стропальщиком на заводе и никогда ранее не имел проблем с законом.
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Александр Бойцов