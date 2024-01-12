В Челябинской области на горнолыжном курорте мальчик получил тяжелую травму

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6-летний ребенок получил тяжелую травму, упав с горнолыжного подъёмника.
РИА Новости пишет, что ребёнка госпитализировали в реанимацию после посещения горнолыжного курорта в Миасском городском округе Челябинской области. Сообщается, что ЧП случилось на курорте «Солнечная долина»: ребенок упал на спуске с подъемника, а его шарф закрутился в барабан.
Ребенка госпитализировали в реанимационном отделении медучреждения.
Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.
Прокуратура организовала проверку по факту травмирования.
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Ребенка госпитализировали в реанимационном отделении медучреждения.
Прокуратура организовала проверку по факту травмирования.
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Мария Фирсова