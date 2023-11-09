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Житель Калининграда спрятался от судебных приставов в холодильнике, чтобы не идти в суд, об этом сообщили в пресс-службе УФПСС.
Калининградца обвиняют в краже. Судебные приставы пришли по адресу его проживания, чтобы доставить мужчину в суд, однако, он попытался избежать наказания.
Мать обвиняемого также попыталась выпроводить судебных приставов из квартиры и заявила, что её сына нет дома.
Приставы всё же вошли внутрь, чтобы обыскать квартиру и заметили, что полки холодильника вытащена наружу. Приоткрыв дверцу, они обнаружили там спрятавшегося мужчину. Даже тогда он попытался оказать сопротивление и не хотел выходить из своего укрытия.
Помимо кражи, на мужчину составили протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностных лиц.
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Мать обвиняемого также попыталась выпроводить судебных приставов из квартиры и заявила, что её сына нет дома.
Помимо кражи, на мужчину составили протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностных лиц.
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Евгения Парфентьева