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Житель Казани гнал самогон и устроил взрыв в квартире. По данным Telegram-канала «Казань с огоньком», его аппарат был неисправен. Пожара получилось избежать, однако взрывная волна выбила окна. Сам жилец не пострадал.
Подобный инцидент был в Челябинске, но хозяин был травмирован в результате взрыва самогонного аппарата, и его госпитализировали. Он получил ожоги.
А в Нижегородской области супружеская пара устроила пожар во время самогоноварения. Тогда выяснилось, что алкоголь вступил в реакцию с горящим газом. Пытаясь устранить проблему, женщина поскользнулась и загорелась.
Ее муж сам справился с возгоранием, а пострадавшую отправили в реанимацию с 80% ожогов тела.
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А в Нижегородской области супружеская пара устроила пожар во время самогоноварения. Тогда выяснилось, что алкоголь вступил в реакцию с горящим газом. Пытаясь устранить проблему, женщина поскользнулась и загорелась.
Ее муж сам справился с возгоранием, а пострадавшую отправили в реанимацию с 80% ожогов тела.
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Никита Кротов