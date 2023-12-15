Женищна загорелась при попытке сделать самогон и попала в реанимацию

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В городе Урень Нижегородской области женщина вместе с мужем решили сварить самогон. В результате женщина загорелась и оказалась в реанимации.
Как сообщает телеграм-канал Ni Mash, в процессе приготовления самогона алкоголь оказался в контакте с горящим газом. Женщина попыталась устранить проблемы, но поскользнулась и загорелась.
Супруг смог быстро потушить возгорание без помощи пожарных. Женщину доставили в реанимацию, где диагностировали 80% ожогов тела. Ее муж от госпитализации отказался.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в Лыткарине погибли бабушка, дедушка и их семилетняя внучка. Пожар произошёл ночью в одной из квартир жилого дома. По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкания электрического щита.
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