На веранде летнего кафе в центре Москвы взорвался газ

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Произошел взрыв на веранде одного из московских кафе в центре города. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.
«На Сретенке на летней веранде кафе произошел хлопок газового баллона», – говорится в сообщении.
Недавно похожий случай произошел в Армении, в городе Алаверди Лорийской области из-за наводнения взорвалась газозаправочная станция. По данным спасательной службы республиканского МВД, короткое замыкание произошло по причине затопления компрессоров станции.
Также ранее сообщалось об обрушении моста через реку Дебед Лорийской области Армении. Уточнялось, что инцидент произошел в результате наводнения. Известно, что железнодорожное сообщение Армении и Грузии прервано как минимум на несколько дней.
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Никита Кротов