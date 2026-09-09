Житель Кузбасса выжил после удара электрическим разрядом в 10 тысяч вольт
В Прокопьевске Кемеровской области врачи спасли мужчину, которого ударило в голову электрической дугой напряжением 10 тысяч вольт. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.
По данным VSE42.RU, 36-летний пострадавший поступил в ортопедо-хирургический центр Прокопьевской городской больницы. Он находился в критическом состоянии. Врачи установили, что разряд прошёл от головы до левой кисти, где в месте выхода образовался глубокий некроз кожи диаметром 1,5 см. Кроме того, у пациента диагностировали ожоги I и II степени лица, ушей и шеи.
Анестезиологи-реаниматологи ввели мужчину в искусственную кому из-за высокого риска возникновения отёка мозга и подключили к ИВЛ. Далее они провели необходимые действия для нормализации состояния пациента. Уже в первые сутки он пришёл в сознание. В настоящее время пострадавший продолжает лечение в отделении гнойной хирургии и может передвигаться самостоятельно.
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