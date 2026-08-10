В Петербурге ребенок пострадал от удара током при купании вблизи яхт-клуба
Ребенок пострадал при купании вблизи яхт-клуба на Крестовском острове в Санкт-Петербурге от удара током. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК России по региону.
Инцидент случился в клубе «К2» на Крестовском острове. Двое детей, одиннадцати и девяти лет, без присмотра гуляли по пляжу. Старший брат дотронулся до опоры пирса, его ударило током, и он упал в воду.
Очевидец сообщил, что удар током произошёл из-за электрощитка, расположенного на причале. Ребёнка удалось спасти, его госпитализировали с травмами средней тяжести.
Проводится осмотр места происшествия, осуществляются разнообразные проверочные действия, цель которых — установить причины, условия и обстоятельства случившегося. Прокуратура района осуществляет надзор за ходом и итогами проверки, проводимой правоохранительными органами.
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