Житель Ленинградской области отстреливался от нетрезвых мужчин из травмата

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В Ленинградской области местному жителю пришлось отстреливаться от нетрезвых мужчин, набросившихся на него с кулаками, из травматического пистолета. Три человека госпитализированы.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, 26-летний мужчина с женой шёл в сторону станции метро «Девяткино». К ним без причины привязалась пьяная компания. Хулиганы принялись оскорблять молодого человека, а затем набросились на него с кулаками и нанесли ему телесные повреждения. В целях самозащиты мужчина произвёл в нападавших несколько выстрелов из травматического пистолета.
Все участники драки были доставлены в отдел полиции. На них составили административные протоколы. Троих впоследствии пришлось госпитализировать, из чего можно сделать вывод, что стрелял владелец травмата метко. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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