Футболистов из Таджикистана задержали за драку в Москве

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Восемь игроков футбольного клуба «Хоса» из Таджикистана задержали в Москве за драку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Восемь игроков футбольного клуба «Хоса» из Таджикистана задержали в Москве за драку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что инцидент произошёл 28 апреля на московском стадионе «Труд» после матча любительской лиги. Клуб ЮЗАО одержал победу над «Хоса» со счётом 12:0, после чего один из игроков проигравшей команды начал бить соперника по голове После этого к драке подключились другие игроки «Хосы».
В результате драки один из пострадавших получил раны, он обратился в больницу с разбитой бровью и ушибом головы.
Футболистов-уроженцев Таджикистана в возрасте от 19 до 33 лет задержали. На них составили административные дела по статье о мелком хулиганстве.
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Отмечается, что инцидент произошёл 28 апреля на московском стадионе «Труд» после матча любительской лиги. Клуб ЮЗАО одержал победу над «Хоса» со счётом 12:0, после чего один из игроков проигравшей команды начал бить соперника по голове После этого к драке подключились другие игроки «Хосы».
В результате драки один из пострадавших получил раны, он обратился в больницу с разбитой бровью и ушибом головы.
Футболистов-уроженцев Таджикистана в возрасте от 19 до 33 лет задержали. На них составили административные дела по статье о мелком хулиганстве.
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Анастасия Чинкова