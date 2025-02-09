Большое Стремление: В Ленобласти произошла попытка убийства с помощью ковша экскаватора

Фото: istockphoto/sirene68
В Кингисеппском районе Ленинградской области мужчина чуть не раздавил знакомого ковшом экскаватора. Нестандартное покушение произошло в деревне Большое Стремление.
О происшествии рассказали сотрудники пресс-службы регионального Следственного управления СК РФ. По информации следователей, ночью 9 февраля в деревне Большое Стремление между двумя приятелями, находившимися в тот момент в бытовке, произошел конфликт. 54-летний мужчина захотел решить спор радикально: он залез в кабину экскаватора и несколько раз ударил ковшом по бытовке, где остался его оппонент.
В результате 48-летний потерпевший получил множественные травмы, помимо того, что был ошарашен дерзостью и умением товарища. Обстоятельства случившегося устанавливаются, решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому в покушении на жизнь человека.
Читайте также:
Со стоянки в Подмосковье угнали экскаватор
Бобры заблокировали село в Новосибирской области
Женщина чайником забила мужчину до смерти
Александр Бойцов