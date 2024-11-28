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Со стоянки в Подмосковье угнали экскаватор

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Трое рецидивистов угнали погрузчик-экскаватор с расположенной рядом со стройкой неохраняемой стоянки в деревне Боково Богородского округа Московской области, злоумышленников удалось задержать, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.


«Следствие установило, что участники преступления подобрали ключи от замка зажигания и отогнали экскаватор в «отстойник» в городе Пушкино. Сумма ущерба составила 13 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности угонщиков. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 28 до 37 лет, ранее неоднократно судимые за аналогичные преступления. При силовой поддержке Росгвардии угонщиков задержали, а похищенную технику, которую злоумышленники собирались продать, вернули законному владельцу.

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#богородский городской округ
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#криминал
#полиция
#мвд московской области
Спецназ Росгвардии задержал подозреваемых в серии ограблений в Москве
28 ноября 2024, 13:21

Фото: iStock/Thomasaf

В Москве силовики при поддержке СОБР «Столица» ГУ Росгвардии задержали двоих подозреваемых в совершении краж из жилых домов на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых – ранее судимые 45-летние мужчины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что от действий грабителей пострадали шесть человек. Злоумышленники похитили деньги и ювелирные изделия на сумму порядка 1,2 млн. рублей. Они проникали в дома через взломанные двери и окна. По данному факту возбуждены уголовные дела.

Ранее в пресс-службе Главного управления силового ведомства по Московской области сообщили о задержании в Талдоме подозреваемого в убийстве и покушении на убийство. В операции приняли участие сотрудники ОМОН «Пересвет» Росгвардии.

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#мужчины
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#дома
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Мать погибшего бойца СВО лишилась денег, получив сообщение о сыне
Мать бойца СВО из Кемеровской области лишилась денег после сообщения о сыне
28 ноября 2024, 12:02

Фото: iStock/artoleshko

В Прокопьевске Кемеровской области мошенники украли у матери погибшего бойца спецоперации деньги с карты, отправив ей ссылку якобы с документами о сыне. Об этом сообщает ИА Регнум.
По данным издания, 31-летний Александр отправился в зону спецоперации добровольцем, однако погиб во время выполнения боевой задачи. Его 57-летняя мать ждала известия о сыне. 14 ноября ей позвонили мошенники через Telegram. Аккаунт был подписан как «Военный клинический госпиталь».

«Звонивший представился военным комиссаром и сказал, что тело её сына находится в морге в Ростове-на-Дону, и чтобы его забрать, нужно сначала подтвердить личность. Фейковый комиссар назвал женщине данные её сына и попросил кликнуть на присланную ссылку, чтобы загрузились документы», — говорится в сообщении.

После того, как женщина прошла по ссылке, ее телефон отключился. Уже позже она увидела, что с ее карты пропали 15 тысяч рублей, и сразу обратилась в полицию.

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Шесть человек госпитализировали после кексов с марихуаной в Краснодарском крае
28 ноября 2024, 11:10

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Шестерых человек госпитализировали с сильным отравлением после того, как их угостили кексами с марихуаной в Краснодарском крае, пишет Shot. Авторы уточнили, что таким образом перед новым годом коллег решил расслабить сотрудник одной из строительных фирм.
Он напек кексов с «сюрпризом», но не стал рассказывать коллегам о начинке. Во время рабочего дня люди начали смеяться и вести себя странно, а после две женщины и четыре мужчины почувствовали себя плохо. Злоумышленник сейчас в спецприемнике, его задержали.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Кубинке сын убил отца из-за алкоголизма. В произошедшем сейчас разбираются следователи.

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#криминал
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Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве школьницы под Красноярском
28 ноября 2024, 11:06

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд отправил на два месяца в СИЗО мужчину, который убил и изнасиловал школьницу в красноярском поселке Ушканка. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Напомним, в Красноярском крае задержали 40-летнего мужчину — его подозревают в нанесении телесных повреждений 17-летней школьнице, которая была разорвана свиньями в загоне.

«Ужурским районным судом по ходатайству следствия подозреваемому в убийстве девушки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Следователи продолжают собирать доказательства вины подозреваемого.

Напомним, следствие установило, что 23 ноября мужчина из-за ссоры с отцом погибшей девушки, решил забить его скот. Он вооружился ножом и палкой и отправился к свинарнику, однако там он увидел дочь своего неприятеля, которая кормила животных.

Тогда он несколько раз ударил девушку палкой по голове, она потеряла сознание, и злоумышленник изнасиловал ее. После этого он ушел, оставив девушку в хозпостройке, после чего ее растерзали свиньи.

Подозреваемый в ходе допроса вину свою признал.

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Жителя ДНР задержали за поджоги российских объектов по заданию СБУ
Силовики задержали жителя ДНР за поджоги объектов в России по заданию СБУ
28 ноября 2024, 09:56

Фото: iStock/YakobchukOlena

Сотрудники силовых структур задержали жителя Снежного, который осуществлял поджоги российских объектов по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в МВД по Донецкой народной республике.
Уточняется, что злоумышленник поджигал объекты связи для дестабилизации социальной обстановки, а также снимал преступление на видео. На данный момент правоохранители проверяют его причастность к поджогу релейного шкафа на железной дороге в Подмосковье.

Свою вину обвиняемый признал и добавил, что устроил три поджога в Снежном. Координаты мест он получал от СБУ при помощи мессенджеров.

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В Подмосковье сын убил отца из-за алкоголизма
28 ноября 2024, 09:40

Фото: iStock/zoka74

В Кубинке Одинцовского городского округа Подмосковья 22-летний молодой человек убил собственной отца за злоупотребление им алкоголя. Об этом сообщает СК России по Московской области.
Следствие установило, что 26 ноября мужчина несколько раз ударил ножом своего 52-летнего отца, после чего он скончался. Все произошло в квартире.

«Мотивом преступления явилось длительное злоупотребление отца алкоголем», — уточняется в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Убийце уже предъявили обвинение. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске несовершеннолетние хулиганы выстрелили подростку в щеку из сигнальной ракетницы, когда он пытался защитить от них своего младшего брата.

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Подростку пробили щеку выстрелом из сигнальной ракетницы в Новосибирске
28 ноября 2024, 09:09

Фото: iStock/mrohana

В Новосибирске несовершеннолетние хулиганы выстрелили подростку в щеку из сигнальной ракетницы, когда он пытался защитить от них своего младшего брата. Об этом пишет Readovka.
По данным издания, 15-летние подростки пытались заставить школьника оформить на свое имя банковскую карту. Тогда мальчик позвонил старшему брату и попросил помощи. Подросток быстро пришел. Тогда хулиганы отвели его за угол школы, чтобы поговорить, но один из них выстрелил ему в лицо из сигнальной ракетницы.

Однако, несмотря на травму, пострадавший смог дать малолетним мошенникам отпор. В больнице ему оказали необходимую помощь. Подросток написал заявление в полицию.

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Осужденного за убийство Старовойтовой обвинили в тройном убийстве
28 ноября 2024, 08:35

Фото: iStock/Michał Chodyra

Экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко, осужденного за организацию убийства другого депутата, Галины Старовойтовой, признали виновным по делу о тройном убийстве на Кипре. Об этом сообщила пресс-секретарь объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.
Присяжные признали Глущенко виновным в организации убийства в 2004 году бизнесменов Вячеслава Шевченко и Юрия Зорина, а также переводчицы Валентины Третьяковой. Уточняется, что наказание по этому делу будет озвучено через некоторое время.

Напомним, бывший депутат покинул РФ в 2002 году. В 2009 году его задержали по делу о вымогательстве, после чего возбудили уголовное дело. В 2015 году мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима за организацию убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году.

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Нетрезвый россиянин преследовал на улице полураздетую дочку, желая избить
Пьяный отец в Амурской области гнался по улице за полуголой дочерью с младенцем
28 ноября 2024, 05:34

Фото: iStock/lolostock

Жителя Завитинска в Амурской области арестовали на двое суток за неповиновение полиции после инцидента, связанного с домашним насилием. Нетрезвый мужчина, избивая свою жену, вынудил несовершеннолетнюю дочь бежать на улицу полураздетой с младшим братом на руках.
Девочка рассказала полицейским, что отец избивает мать.

Прибывшие сотрудники полиции застали мужчину за избиением женщины, лежавшей на полу. Требования прекратить насилие он проигнорировал, из-за чего был остановлен силой, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области.

В суде мужчина заявил, что не помнит происшествия из-за провалов в памяти, связанных с перенесенной ранее операцией на мозге, которая была проведена четыре года назад. Он добавил, что выпивал на фоне накопившихся семейных проблем, несмотря на медицинские противопоказания.

Суд Завитинского района признал мужчину виновным в неповиновении сотрудникам полиции и назначил ему административный арест на два дня.

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