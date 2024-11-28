Со стоянки в Подмосковье угнали экскаватор

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Трое рецидивистов угнали погрузчик-экскаватор с расположенной рядом со стройкой неохраняемой стоянки в деревне Боково Богородского округа Московской области, злоумышленников удалось задержать, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что участники преступления подобрали ключи от замка зажигания и отогнали экскаватор в «отстойник» в городе Пушкино. Сумма ущерба составила 13 миллионов рублей», — говорится в сообщении.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности угонщиков. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 28 до 37 лет, ранее неоднократно судимые за аналогичные преступления. При силовой поддержке Росгвардии угонщиков задержали, а похищенную технику, которую злоумышленники собирались продать, вернули законному владельцу.
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