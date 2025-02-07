Женщина чайником забила мужчину до смерти

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36-летняя жительница Великобритании Элизабет Энн Суини была признана виновной в жестоком убийстве 49-летнего Нила Джоли. Она забила мужчину чайником, нанеся множественными ударами летальные увечья. Как сообщает Aberdeen Live, инцидент произошел 26 июня 2023 года.
Полиция обнаружила тело мужчины в квартире Суини с огромным количеством травм от ударов кулаками и тупым предметом. Экспертиза подтвердила, что смерть наступила из-за ударов чайником. Примечательно, что убийца сама вызвала полицию.
Элизабет отрицала намеренное убийство. Суини настаивала на самозащите, но присяжные единогласно вынесли обвинительный вердикт. Приговор будет объявлен 3 марта 2025 года.
Причины конфликта остаются неизвестными. Предположительно, женщина вышла из себя и в приступе гнева заколотила свою жертву, однако в трезвом уме действительно не желала ему смерти.
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Элизабет отрицала намеренное убийство. Суини настаивала на самозащите, но присяжные единогласно вынесли обвинительный вердикт. Приговор будет объявлен 3 марта 2025 года.
Причины конфликта остаются неизвестными. Предположительно, женщина вышла из себя и в приступе гнева заколотила свою жертву, однако в трезвом уме действительно не желала ему смерти.
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Мария Моисеева