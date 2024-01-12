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Житель Москвы нарисовал граффити на эсминце «Бойкий» в Севастополе. За это ему грозит штраф, сообщили в пресс-службе полиции крымского города.
Отмечается, что полиция возбудило уголовное дело в отношении москвича, который нарисовал провокационный рисунок на морском артиллерийском орудии эсминца «Бойкий», который является объектом культурного наследия региона.
Мужчина, в свою очередь, объяснил, что нанёс рисунок, чтобы оставить свою «визитную карточку» городу.
По результатам проверки выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по статье о вандализме и воровстве.
Уголовное дело в отношении вандала было возбуждено по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия. По ней ему грозит штраф в размере до трёх миллионов рублей, обязательные работы на срок до 400 часов, принудительные работы в течение как минимум трёх лет или лишение свободы на срок до трёх лет.
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Мужчина, в свою очередь, объяснил, что нанёс рисунок, чтобы оставить свою «визитную карточку» городу.
Уголовное дело в отношении вандала было возбуждено по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия. По ней ему грозит штраф в размере до трёх миллионов рублей, обязательные работы на срок до 400 часов, принудительные работы в течение как минимум трёх лет или лишение свободы на срок до трёх лет.
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Анастасия Чинкова