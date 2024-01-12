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Житель Москвы нарисовал граффити на эсминце «Бойкий» в Севастополе

Москвичу грозит штраф за граффити на эсминце «Бойкий» в Севастополе
12 января 2024, 12:25
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Житель Москвы нарисовал граффити на эсминце «Бойкий» в Севастополе. За это ему грозит штраф, сообщили в пресс-службе полиции крымского города.
Отмечается, что полиция возбудило уголовное дело в отношении москвича, который нарисовал провокационный рисунок на морском артиллерийском орудии эсминца «Бойкий», который является объектом культурного наследия региона.

Мужчина, в свою очередь, объяснил, что нанёс рисунок, чтобы оставить свою «визитную карточку» городу.


По результатам проверки выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по статье о вандализме и воровстве.

Уголовное дело в отношении вандала было возбуждено по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия. По ней ему грозит штраф в размере до трёх миллионов рублей, обязательные работы на срок до 400 часов, принудительные работы в течение как минимум трёх лет или лишение свободы на срок до трёх лет.

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#вандализм
#полиция
#севастополь
#граффити
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В Санкт-Петербурге мигранты устроили массовую драку с ножами
12 января 2024, 13:08

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Драку с поножовщиной устроили мигранты рядом со складом одного из крупных маркетплейсов в Санкт-Петербурге.
Телеканал 78 пишет, что конфликт случился между двумя мужчинами, а потом к ним присоединились другие иностранцы.

В итоге несколько человек получили колото-резанные раны. 33-летнего гражданина Азербайджана доставили в больницу в тяжелом состоянии.

35-летнего гражданина Таджикистана отправили в следственный изолятор. Обвиняемого уже судили за грабеж.

Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 9 января 43-летний трудовой мигрант из Киргизии напала на шестилетнюю девочку в одном из магазинов Москвы. Обезвредить мужчину удалось отцу пострадавшего ребёнка. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.

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#мигранты
#санкт-петербург
#новости
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В Екатеринбурге оправшивают мать, которая вывела сына на мороз в одних носках
12 января 2024, 13:08

Фото: iStock/Irina_Geo

В Екатеринбурге оправшивают мать, которая вывела сына гулять по морозу в одних носках, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.
Напомним, по сети разлетелось шокирующее видео, в котором маленький мальчик идёт по улице в одних носках при температуре в минус 10 градусов. Рядо с ним идёт его мать. Как ранее сообщал Е1, мать вывела сына на прогулку без обуви в воспитательных целях.

«Все личности установлены. Женщина дает пояснения в следственном комитете», — прокомментировали ситуацию в МВД по Екатеринбургу.

При этом, в Следственном комитете добавили, что проводят проверку, поскольку в сложившейся ситуации мать намеренно подвергла риску здоровье ребёнка.

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#екатеринбург
#мвд
#следственный комитет
#холод
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В Челябинске водитель маршрутки погнался за беременной женщиной и избил её
12 января 2024, 12:48

Фото: iStock/Natalia Kuzina

В Челябинске водитель маршрутки напал на беременную женщину, заподозрив её в неоплате проезда, об этом сообщает Telegram-канал «Недураки и дороги».
По информации СМИ, инцидент произошёл 12 января с маршрутным такси номер 24.

Водитель заподозрил, что беременная пассажирка не заплатила за проезд. Женщина сразу поняла, что он просто перепутал её с другим человеком, но продолжать перепалку не стала и просто покинула транспорт.

«Однако водитель догнал женщину, замахнулся на нее, а потом взял ледяной булыжник и кинул ей в лицо», - прокомментировали ситуацию в Telegram-канале.

В результате, пострадавшую госпитализировали в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

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#маршрутка
#челябинск
#избиение
#беременные женщины
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Пятеро моряков восемь месяцев не могут выбраться с траулера в Мозамбике
12 января 2024, 12:34

Фото: iStock/Tofotografie

Двое россиян, литовец и двое украинцев уже восемь месяцев не могу выбраться с рыболовецкого судна, пришвартованного в порту Мозамбика, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, Вениамин, Виктор, Игорь, Николай и Алгирдас прибыли в порт Мапуту на траулере Volopas восемь месяцев назад. Однако, именно в этот момент произошёл конфликт между нанимателем судна и заазчиком. В результате, в Мозамбике у мужчин отобрали паспорта и оставили их запертыми на промысловым судне.

Мужчины пьют техническую воду, питаются один раз в день и разводят костёр прямо на палубе.

Сообщается, что моряки пытались обращаться в посольство своих стран, однако, помощи пока что не дождались. Пленники решили попытаться привлечь внимание к своей беде с помощью интернета.

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#посольство
#россия
#литва
#украина
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Появились подробности о женщине, чей труп был найден в строительном мешке в Москве
Найденная в Москве мертвая женщина пролежала в строительном мешке два дня
12 января 2024, 12:32

Фото: iStock/Fedorovekb

Женщина, чей труп был найден в строительном мешке на востоке Москвы, приехала в столицу на новогодние праздники в гости к дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на родственницу погибшей.
Напомним, на улице 16-ая Парковая утром 12 января было обнаружено тело 42-летней женщины в строительном мешке. По предварительным данным, она пролежала там двое суток.

«Я не верю, что это она», — рассказала родственница погибшей женщины.

По ее словам, погибшая приехала в гости к своей дочери на новогодние праздники.

По информации столичной прокуратуры, причина смерти будет установлена с помощью судебно-медицинской экспертизы. Сейчас следователи выясняют подробности происшествия и пытаются выйти на след предполагаемого убийцы. Они допрашивают возможных свидетелей, а также изучают камеры видеонаблюдения. Расследование дела координирует заместитель Измайловского межрайонного прокурора Павел Трякин.

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#камеры
#следователи
#женщины
#праздники
#происшествия
#расследование
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Трамвай в Челябинске протаранил несколько легковушек
12 января 2024, 12:19

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Челябинске трамвай протаранил несколько легковых автомобилей, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГИБДД города.
Судя по камерам видеонаблюдения, трамвай снёс легковые автомобили, которые стояли на трамвайных путях и ждали, когда смогут повернуть. В дорожно-транспортном происшествии пострадало три машины.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. В настоящий момент на месте происшествия работает аварийный комиссар, подчеркнули в пресс-службе.

При этом, отмечается, что при решении вопросов по факту аварии даже не потребовалось участие инспектора ГИБДД.

Ранее стало известно о приостановке движения на тюменской трассе из-за смертельного ДТП с грузовиком.

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#гибдд
#трамвай
#челябинск
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112: В Крымске живую породистую собаку выкинули в мусорку
12 января 2024, 12:04

Фото: iStock/Miravision

В мусорном баке города Крымск обнаружили живую породистую собаку, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, животное провели среди мусорных пакетов несколько дней. При этом, собака истощена, и явно не доедала прежде, чем попала в мусорку.

Питомца вытащили из контейнера и оказалаи ей первую помощь. Выяснилось, что кто-то выбросил породистого курцхаара. Стоимость щенка это собаки достигает 35 тысяч рублей.

На время поисков нового дома на содержание собаку взяла к себе девушка, которая и спасла «брошенку». В настоящий момент полиция проводит проверку и разыскивает людей, которые выбосили в мусорный бак живую собаку.

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#полиция
#собака
#мусор
#краснодарский край
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Суд взыскал с компании шефа Ивлева более полумиллиона рублей
Суд взыскал 664 тыс рублей с компании шефа Константина Ивлева
12 января 2024, 11:46

Фото: iStock/Zolnierek

Более полумиллиона рублей взыскали с компании шефа Константина Ивлева за перформанс с гигантским рулетом и парад еды. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Организаторы гастрофестиваля «Да, шеф», который состоялся в Екатеринбурге в июле, через суд доказали, что компания Ивлева не доплатила им за оказанные услуги.

Так, екатеринбургская организация привлекла к проведению гастрофестиваля завод «Русагро», который занимается производством майонеза, с использованием которого был приготовлен рулет весом 41 килограмм, попавший в Книгу рекордов Гиннесса.

Кроме того, организаторы занимались проведением мастер-классов, оформлением площадки, поиском персонала, в том числе фотографов, музыкантов, декораторов и грузоперевозчиков.

В итоге компания через Арбитражный суд Москвы смогла доказать, что организация Константина Ивлева должна доплатить за оказанные услуги 665 тысячи рублей. На это у компании шефа теперь есть 15 дней.

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#суд
#компании
#услуги
#площадки
#фестиваль
#гастрономия
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В Ставропольском крае школьник скончался после курения вейпа
12 января 2024, 11:44

Фото: istockphoto/AND-ONE

Тело восьмиклассника обнаружили на земляном полу в нежилой хозпостройке хутора Саратовский в Ставропольском крае.
Рядом с трупом были найдены рюкзак с тетрадями и вейп, пишет РЕН ТВ.

По предварительной версии, причиной смерти школьника могло стать отравление неустановленным веществом и переохлаждение.

Труп мальчика отправлен на экспертизы, которые установят точную причину смерти школьника.

Подросток не состоял на учете в ПДН и воспитывался в полной семье.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы обнаружен труп женщины в строительном мешке. Об этом сообщает столичный Следственный Комитет. Согласно сообщению, 12 января возле многоквартирного жилого дома на улице Парковая найдено тело женщины в строительном мешке уточняется, что на трупе обнаружены признаки насильственной смерти.

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#дети
#школьник
#происшествие
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