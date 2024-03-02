Житель Омска задержан за приставания в поезде к спящей 14-летней девочке

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Жителя Омска задержали за сексуальные домогательства к 14-летней девочке. Это произошло в поезде, в котором девочка ехала из Нижнего Новгорода.
Любителя молодого тела быстро нашли. Им оказался житель города Омска, ехавший в соседнем вагоне. Он простодушно рассказал правоохранителям, что увидел большую грудь и не смог удержаться, чтобы её не потрогать. Омича высадили из поезда на станции Кузнецк в Пензенской области и передали местным полицейским.
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Александр Бойцов