Житель Подмосковья пытался по почте отправить военную экипировку в США
Сотрудники таможенной службы в одном из отделений почтовой связи в Подмосковье задержали 36-летнего гражданина России, пытавшегося отправить в США три посылки с запрещённым содержимым. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального таможенного управления.
В документах мужчина указывал, что пересылает подарки – снаряжение для туризма, страйкбола и хоккея. Однако при досмотре таможенники обнаружили в посылках запрещённые к пересылке предметы военного назначения: четыре пары тактических перчаток, а также по две пары армейских наколенников и налокотников.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.
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