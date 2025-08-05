Житель Подмосковья пытался по почте отправить военную экипировку в США

05 августа 2025, 20:36

Фото: iStock/breakermaximus

Сотрудники таможенной службы в одном из отделений почтовой связи в Подмосковье задержали 36-летнего гражданина России, пытавшегося отправить в США три посылки с запрещённым содержимым. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального таможенного управления.