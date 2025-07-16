В Петербурге нашли почти тонну кокаина в контейнерах с бананами
В Петербурге таможенники пресекли ввоз 820 кг кокаина на 12 млрд рублей в бананах
В порту Санкт-Петербурга сотрудники таможни и ФСБ пресекли ввоз 820 килограмм кокаина, которые были спрятаны в контейнерах с бананами. Общая стоимость наркотиков на черном рынке превышает 12 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.
Южноамериканская группировка пыталась организовать контрабандный канал поставок кокаина в Россию. О преступном намерении спецслужбы узнали от иностранных коллег.
«Сотрудниками ФТС России совместно с ФСБ России задержана крупнейшая в этом году партия латиноамериканских наркотиков», — передает телеграм-канал ведомства.Во время проверки служебные собаки нашли 820 брикетов с веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила, что их содержимое — кокаин. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК: «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере». Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.