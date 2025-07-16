В Петербурге нашли почти тонну кокаина в контейнерах с бананами

16 июля 2025, 14:16

В Петербурге таможенники пресекли ввоз 820 кг кокаина на 12 млрд рублей в бананах

Фото: пресс-служба ФТС России

В порту Санкт-Петербурга сотрудники таможни и ФСБ пресекли ввоз 820 килограмм кокаина, которые были спрятаны в контейнерах с бананами. Общая стоимость наркотиков на черном рынке превышает 12 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.





Южноамериканская группировка пыталась организовать контрабандный канал поставок кокаина в Россию. О преступном намерении спецслужбы узнали от иностранных коллег.



«Сотрудниками ФТС России совместно с ФСБ России задержана крупнейшая в этом году партия латиноамериканских наркотиков», — передает телеграм-канал ведомства.