Иностранец, который пытался провезти в анальном отверстии наркотики, получил большой срок
Адлерский районный суд Сочи огласил приговор жителю Абхазии, который пытался ввезти в Россию почти 25 граммов наркотического вещества. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе Краснодарского края.
24 апреля 2025 года мужчина прошёл через таможенный контроль поста «Адлер» Краснодарской таможни. При этом он спрятал в анальном отверстии 24,66 грамма метадона. Однако, на основании ориентировки УФСБ России по Краснодарскому краю, мужчина был выявлен в пассажиропотоке и задержан. В ходе личного досмотра запрещённое вещество было обнаружено и изъято.
Суд признал задержанного виновным по статьям 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств») и 229.1 («Контрабанда наркотических средств») УК РФ и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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