Иностранец, который пытался провезти в анальном отверстии наркотики, получил большой срок

29 июля 2025, 14:05

В Сочи суд вынес приговор жителю Абхазии за незаконный оборот наркотиков

Фото: Istock/Roman Didkivskyi

Адлерский районный суд Сочи огласил приговор жителю Абхазии, который пытался ввезти в Россию почти 25 граммов наркотического вещества. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе Краснодарского края.