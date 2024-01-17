Фото: iStock/oleksagrzegorz
Жители Энгельса заметили неопознанный летающий объект в небе над городом, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
О неопознанном летающем объекте сообщают жители города Энгельс Саратовской области.
При этом, официальных комментариев от властей пока не поступало.
15 января о НЛО сообщали жители немецкого города Хирацука. В небе над город пролетел яркий огненный шар. Сперва об этом сообщили в японской префектуре Канагава Дайти Фудзии. Сотрудник музея опубликовал на своей странице в социальной сети видеоролик с камер видеонаблюдения, установленных на его доме. На них можно увидеть, как этот самый огненный шар пролетает по утреннему небу.
Читайте также:
В небе над Японией был замечен загадочный «огненный шар»
NYP: НЛО заметили около самолета Байдена во время его визита в Лос-Анджелес
«Не хотят паники»: Такер Карлсон заявил, что США скрывают правду о НЛО
При этом, официальных комментариев от властей пока не поступало.
Читайте также:
В небе над Японией был замечен загадочный «огненный шар»
NYP: НЛО заметили около самолета Байдена во время его визита в Лос-Анджелес
«Не хотят паники»: Такер Карлсон заявил, что США скрывают правду о НЛО
Евгения Парфентьева