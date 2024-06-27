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Жители Кировской области обнаружили разбитым памятник на могиле участника СВО

27 июня 2024, 10:59
Фото: istockphoto/dragana991

Фото: istockphoto/dragana991

Жители города Вятские Поляны в Кировской области обнаружили разбитым памятник на могиле погибшего участника специальной военной операции. Об этом сообщили в сообществе «Полянский дозор Вятские Поляны ВП район».


На опубликованных снимках можно увидеть повреждённый монумент на могиле бойца. Изначально предполагалось, что памятник пострадал в результате намеренных действий вандалов. Однако сейчас основной версией называют некачественное выполнение работ при сооружении и установке памятника.

По факту происшедшего правоохранителями проводится проверка. Подробности не разглашаются. Проверяют также организацию, занимавшуюся установкой памятника, на предмет соблюдения технологических требований. Вероятно, все детали будут обнародованы после завершения расследования полицией и техническими специалистами.

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#памятник
#сво
#полиция
Стало известно, что случилось с девушкой, которая пропала после схода вагонов в Коми
Shot: Пропавшую в Коми при крушении поезда девочку могло снести течением
27 июня 2024, 11:08

Фото: iStock/Artur Nichiporenko

Поиски 16-летней Арины, которая пропала после схода вагонов поезда в Республике Коми, продолжаются. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала, вероятнее всего, девушка выпала из перевернувшегося вагона в реку, где её могло снести течением. В ближайшее время спасатели запросят помощь водолазов, чтобы найти её.

Известно, что Арина училась в гимназии города Инты. Она занималась спортом во Дворце спорта для детей и юношества.

26 июня, девять вагонов поезда, который следовал по маршруту Воркута — Новороссийск, сошли с рельсов. В составе находились 232 пассажира и 20 сотрудников РЖД. Всего в поезде было 14 вагонов. По предварительным данным, причиной аварии мог стать подмыв полотна из-за сильных дождей.

На месте схода поезда Воркута – Новороссийск были найдены тела двух человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Беспилотники атаковали «Редкинский опытный завод» в Тверской области
27 июня 2024, 10:09

Фото: istockphoto / Yauhen Akulich

Беспилотники боевиков Вооруженных сил Украины атаковали «Редкинский опытный завод» в Тверской области. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сообщается, что первый раз завод был атакован около двух часов ночи. Удар был нанесен тремя беспилотниками.

По данным канала, один из дронов упал на крышу цеха №4 и взорвался. Второй беспилотник был сбит силами ПВО. Он упал недалеко от цеха. Еще один дрон хотел атаковать территорию предприятия легковоспламеняющихся жидкостей. Был поврежден трубопровод, в результате чего начался пожар. Спустя два часа завод атаковал еще один беспилотник, который упал в районе цеха №4. Сотрудники предприятия были эвакуированы. О пострадавших не сообщалось.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее в Мариуполе обнаружили схрон украинских диверсантов со взрывчаткой. Всего было изъято шесть штук кумулятивных зарядов, восемнадцать кг пластида, 11 мин МОН-50, столько же гранатомётных выстрелов и девять ручных гранат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#беспилотник
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#удар
#пво
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Полицейские обнаружили в швейном цехе в Подмосковье 36 нелегальных мигрантов
27 июня 2024, 09:17

Фото: istockphoto / Yauhen Akulich

36 нелегальных мигрантов из одной из стран Юго-Восточной Азии выявили полицейские в ходе рейда в швейном цехе в подмосковном Ногинске, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Административные протоколы были составлены в отношении 36 иностранных граждан: 18 — за нарушение режима пребывания в России и ещё 18 — за незаконную трудовую деятельность на территории России», — говорится в сообщении.
Каждого нелегала оштрафовали на 5 тысяч рублей, всех их выдворят за пределы страны.

В ходе дальнейшего расследования полицейские установили организатора незаконной миграции. Им оказался 50-летний иностранец, живущий в Московской области. Против него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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#ногинск
#мигранты
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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РЖД: на месте схода поезда Воркута – Новороссийск обнаружены тела двух человек
27 июня 2024, 09:03

Фото: istockphoto/murengstockphoto

На месте схода поезда Воркута – Новороссийск были найдены тела двух человек. Об этом сообщили в РЖД.
26 июня, девять вагонов поезда, который следовал по маршруту Воркута — Новороссийск, сошли с рельсов. В составе находились 232 пассажира и 20 сотрудников РЖД. Всего в поезде было 14 вагонов. В Республике Коми ввели режим чрезвычайной ситуации.

По предварительным данным, причиной аварии мог стать подмыв полотна из-за сильных дождей. СК России возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что под одним из опрокинувшихся вагонов в Коми обнаружено тело погибшего мужчины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ржд
#поезд
#уголовное чп
#чс
#ск
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Стали известны новые подробности удара боевиков ВСУ по Севастополю
Очевидец обстрела на пляже Учкуевка рассказал о характерных ранах пострадавших
27 июня 2024, 08:59

Фото: istockphoto/Victoria Koltsova

Владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка рассказал о характерных ранениях пострадавших при применении американской ракеты ATACMS. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что никогда не видел такого типа осколочных ранений. По его словам они не кровоточат.

«Я осматривал одну девушку ей прилетел осколок 2,5 на 2,5 сантиметра в брюшную полость и при этом рана не кровила. Был ещё один мужчина лет 50 буквально «рябой» от осколков по всему телу, при этом в сознании на ногах, шока нет», — рассказал очевидец.

Хозяин кафе предположил, что такой эффект делается для усложнения первичной диагностики раненых. Он отметил, что боевики ВСУ ударили ракетой ATACMS преднамеренно, потому что летом на пляже много людей.

23 июня военные Вооруженных силы Украины нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.

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#кафе
#мужчина
#всу
#удар
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Под одним из опрокинувшихся вагонов в Коми обнаружено тело погибшего мужчины
27 июня 2024, 08:14

Фото: istockphoto/designbydx

Тело погибшего мужчины обнаружено под одним из перевернувшихся вагонов поезда Воркута - Новороссийск в Республике Коми. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении СК России на транспорте.
В среду, 26 июня, девять вагонов поезда № 511, следовавшего по маршруту Воркута - Новороссийск, сошли с рельсов и перевернулись на перегоне Инта - Угольный в Коми. В составе находились 232 пассажира и 20 сотрудников РЖД. По последней информации, госпитализированы 10 человек. Движение поездов на участке восстановлено пока по одному пути.

Всего в составе поезда находилось 14 вагонов, из них девять перевернулись. Пострадали около 70 человек, из них пятеро находятся в тяжёлом состоянии. Сотрудники Следственного управления сообщили об обнаружении под одним из вагонов тела погибшего мужчины. Предварительной причиной аварии назван подмыв почвы из-за обильных осадков. СК РФ возбудил уголовное дело.

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За пассажирами в Коми прибыл поезд-дублер из Воркуты
Уйба: Спецпоезд выехал из Воркуты за пассажирами сошедших вагонов
27 июня 2024, 06:57

Фото: istock / Mikhail Strogalev

Поезд-дублер из Воркуты прибыл на станцию Инта в Коми. В него посадят пассажиров четырех вагонов сошедшего с рельсов поезда «Воркута-Новороссийск». Об этом проинформировал губернатор Владимир Уйба в Телеграм-канале.
«На станцию Инта прибыл поезд-дублер из Воркуты для пересадки пассажиров из четырех вагонов поезда №511. В него осуществляется загрузка воды, питания (361 набор), пледов», — сказано в сообщении.
Помимо этого, с этим поездом прибудут волонтеры для помощи в пересадке пассажиров и переносу их багажа.

Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщал, что из-за схода с рельсов вагонов поезда пострадали до сорока человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии.

В поезде было 14 вагонов, 9 из них сошли с рельсов. Всего в поезде находилось 232 пассажира.

После схода вагонов поезда в Республике Коми ввели режим чрезвычайной ситуации.

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#губернатор
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#поезда
#человек
#волонтеры
#коми
#рф
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«Шайтаны, засевшие в Европе»: Кадыров пригрозил кровной местью семьям террористов
Рамзан Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью
27 июня 2024, 06:50

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской Республики пригрозил семьям преступников кровной местью после теракта в Дагестане. Ролик с заявлением опубликован в его Телеграм-канале.
В ходе совещания с руководителями силовых ведомств республики в связи с терактом в соседней республике Кадыров заявил, что чеченские власти видят «этих шайтанов», которые «засели в Европе»

«Если есть подозрения малейшие [на терроризм], надо наказать род. Этот род должен знать, что они несут ответственность полную», — заявил Кадыров.
Глава региона подчеркнул, что в Чечне, которая прошла через войну, люди спокойно ходят на работу и возвращаются обратно.

Он отметил, что Нельзя посягать на жизнь и необходимо осознавать, что в таком случае будет «кровная месть».

«Ответы, что «я не знал», не принимаются», — заключил политик.
Помимо этого, Кадыров заявил о готовности оказать любую помощь Дагестану в поиске и поимке преступников, напавших на храм и синагогу, а также убивших священника. Он подчеркнул, что террористы проявили свою истинную подлую и трусливую сущность.

Напомним, в минувшее воскресенье, 23 июня, в Махачкале и Дербенте боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате терактов погиб 21 человек.

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#кадыров
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Стороннику Навального по делу о «расчлененке» вынесли приговор
Присяжные вынесли приговор стороннику Навального за убийство и наркотики
27 июня 2024, 06:06

Фото: istock / Vladimir Cetinski

Стороннику Алексея Навального Георгию Щербаченко по делу о покушении на сбыт наркотиков и жестоком убийстве несовершеннолетней девушки в Рязани вынесли приговор с участием присяжных заседателей. Об этом сказано на сайте Рязанского областного суда.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в январе 2021 года в Рязани пропала 16-летняя Екатерина Муравьева. Следствие установило, что девушка была убита наркозависимым студентом Щербаченко, который заподозрил девочку в краже его наркотических веществ. После расправы мужчина расчленил тело Екатерины и выкинул останки в мусорные баки.

Также следствие уверено, что парень являлся сторонником Навального и посещал митинги в его поддержку, где несколько раз был задержан, в частности 23 января и 31 января 2021 года.

По сведеньям источника, суд приговорил Щербаченко за покушение на сбыт наркотиков и убийство к 16 годам лишения свободы.

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