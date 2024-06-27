Жители Кировской области обнаружили разбитым памятник на могиле участника СВО

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Жители города Вятские Поляны в Кировской области обнаружили разбитым памятник на могиле погибшего участника специальной военной операции. Об этом сообщили в сообществе «Полянский дозор Вятские Поляны ВП район».
На опубликованных снимках можно увидеть повреждённый монумент на могиле бойца. Изначально предполагалось, что памятник пострадал в результате намеренных действий вандалов. Однако сейчас основной версией называют некачественное выполнение работ при сооружении и установке памятника.
По факту происшедшего правоохранителями проводится проверка. Подробности не разглашаются. Проверяют также организацию, занимавшуюся установкой памятника, на предмет соблюдения технологических требований. Вероятно, все детали будут обнародованы после завершения расследования полицией и техническими специалистами.
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Александр Бойцов