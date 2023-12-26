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Жительница Амурской области ответит в суде за укус полицейского

26 декабря 2023, 09:24
Фото: istockphoto/Marina Demeshko

Фото: istockphoto/Marina Demeshko

48-летняя жительница посёлка Архара Амурской области будет подвергнута уголовному наказанию за применение насилия в отношении полицейского. Уголовное дело уже направлено в суд.
Полицейские приехали по вызову в один из многоквартирных домов. Соседи пожаловались на нарушение тишины в ночное время, сообщает сетевое издание «Вести - Амурская область». Хозяйка шумной квартиры оказалась совсем не рада визиту правоохранителей. Она смяла бланк объяснения и бросила его в лицо представителю власти. Второй полицейский, попытавшийся утихомирить женщину, получил удар по лицу.

Тогда, чтобы успокоить буйную сельчанку, полицейские надели на неё наручники. Это ещё больше взбесило хозяйку квартиры и она вцепилась зубами в руку одного из стражей порядка.


Женщину доставили в отдел полиции, держась подальше от её зубов. Было проведено расследование. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и вместе с материалами уголовного дела направила его в окружной суд.

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В Феодосии после атаки ВСУ эвакуируют жителей
В Феодосии проводится эвакуация жителей домов у порта после атаки ВСУ
26 декабря 2023, 09:34

Фото: iStock/Standart

В Феодосии проводится эвакуация жителей домов, находящихся у порта, который был атакован ВСУ минувшей ночью. Людей перевозят в пункты временного размещения. Об этом пишет Baza.
Всего эвакуировано 350 человек. Их разместили в ПВР, организованных на базе двух школ. Уточняется, что некоторых домах ударной волной выбило стекла в квартирах и подъездах. Также разрушены витрины в ближайших магазинах. Больше всего пострадал вокзал. Временно изменено расписание поездов и электричек.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии. Портовая территория была оцеплена после инцидента. По словам чиновника, детонация прекратилась, и пожар уже локализован. На месте работают специализированные службы.

По данным Baza, площадь пожара составила более 1000 метров. Предварительно, в результате вражеской атаки есть пострадавшие, однако официально данную информацию не подтверждали.
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В Татарстане ребенок умер от пневмонии, которую мать лечила лекарством от кашля
26 декабря 2023, 09:18

Фото: iStock/wildpixel

В Татарстане 13-летняя девочка умерла от двусторонней пневмонии, которую ее мать пыталась лечить лекарством от кашля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, инцидент произошел в Альметьевске. Там одна из учениц спецшколы для детей с ограниченными возможностями здоровья заболела. У нее проявлялись признаки простудного заболевания. Однако ребенок пожаловался, что ему тяжело дышать. Тогда 52-летняя мать дала ей лекарство от кашля.

На утро у девочки поднялась температура, тогда женщина вызвала скорую помощь. Врачи экстренно отвезли ребенка в больницу, однако там ее спасти не смогли. Вскрытие показало, что причиной смерти стала двусторонняя пневмония.

По данному факту возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности. Уточняется, что девочка имела синдром Дауна.

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В подмосковном детском саду ребенок укололся шприцем с инсулином
26 декабря 2023, 09:05

Фото: iStock/digicomphoto

В детском саду подмосковного Орехова-Зуева ребенок укололся шприцем с инсулином, девочка находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, шестилетняя девочка нашла в садике во время обеда шприц и уколола им себе руку. При этом уточняется, что там была доза с инсулином. Воспитатель сразу обратилась к медицинскому работнику.

На место была вызвана скорая помощь, которая оперативно отвезла ребенка в больницу. Девочка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. У нее диагностировали инъекционное повреждение правого запястья и кисти. Сейчас воспитанница детского сада находится под присмотром врачей.

Ранее также сообщалось, что в Ярославской области 3-летний ребёнок получил сильнейший ожог ягодиц в детсаду.

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В Красноярске неуравновешенный мужчина изрезал соседей ножом из-за шума
СК: В Красноярске неуравновешенный мужчина изрезал соседей ножом из-за шума
26 декабря 2023, 06:39

В Красноярске супруги получили несколько ножевых ранений в результате нападения неуравновешенного соседа. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на СК России по региону.
По словам 28-летнего нападавшего, причиной такого поведения стала громкая музыка, доносившаяся из квартиры пострадавших. Следователи возбудили против молодого человека уголовное дело о покушении на двойное убийство.

В настоящее время мужчину задержали, ему предъявлено обвинения. Вопрос об аресте решается, добавили в СК.

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TELE1: В Стамбуле задержали 96 человек по подозрению в нападении на туристов
26 декабря 2023, 06:29

Фото: iStock/EvrenKalinbacak

В Стамбуле задержаны более 90 человек по подозрению в нападении на туристов с целью заставить их оплатить в развлекательных заведениях большие счета. Некоторые дела уже передали в суд, сообщает TELE1.
«В Стамбуле задержаны 96 подозреваемых в нападении на туристов, которых они приводили в развлекательные заведения, чтобы заставить их оплатить большой счет, дела некоторых были переданы в суд», — проинформировал телеканал.

Уточняется, что операции против подозреваемых были одновременно проведены в 13 провинциях Стамбула. Предварительно, задержанные брали с туристов в развлекательных заведениях завышенные суммы, отбирали у них мобильные телефоны, кошельки, а тех кто отказывал — избивали.

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В Новосибирске неизвестный выстрелил в детского тренера по самбо
KP.RU: В Новосибирске неизвестный выстрелил в детского тренера по самбо
26 декабря 2023, 05:33

Фото: iStock/ipopba

В Новосибирске правоохранители разыскивают мужчину, выстрелившего в тренера детской секции. Об этом пишет KP.RU.
Уточняется, что инцидент случился в жилом массиве «Родники». Между неизвестным мужчиной и педагогом произошёл конфликт, в результате которого злоумышленник выстрелил в тренера из пистолета и скрылся.

«По словам потерпевшего, во время ссоры неизвестный сделал выстрел в руку. Мужчине оказали первую помощь, ехать в больницу он отказался», — говорится в публикации.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего. Личность стрелка устанавливается.

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#инцидент
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Shot: В Феодосии произошли взрывы
26 декабря 2023, 04:29

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Над Феодосией прогремели взрывы, пишет Телеграм-канал Shot.
Предварительно, взрывы произошли из-за работы средств ПВО. Очевидцы сообщают о громких хлопках в районе порта Феодосии и следах дыма в небе над городом.

Ранее на Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта. Тех, кто в это время находился на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие.

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На Пермском тракте столкнулись три грузовика, сообщили в ГИБДД
26 декабря 2023, 03:59

Фото: iStock/trendobjects

На трассе Пермь — Екатеринбург 26 декабря столкнулись три грузовика. Об этом пишет URA.RU.
В ГИБДД Свердловской области сообщили, что водитель тягача МАЗ неправильно выбрал скорость, в результате чего наехал на грузовик Kenworth и столкнулся со стоящей машиной «ГАЗель».

«По предварительной информации, водитель автомобиля «МАЗ», двигаясь со стороны Перми в сторону Екатеринбурга не учел погодные условия и выбрал скорость не обеспечивающую безопасность дорожного движения. Он совершил наезд на стоящее транспортное средство «ГАЗель» NEXT с последующим наездом на автомобиль Kenworth с полуприцепом», — цитирует издание слова старшего лейтенанта полиции Рамиль Махмутов


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В Магадане после смерти восьмилетнего мальчика осудили заведующую детсадом
26 декабря 2023, 03:28

Фото: iStock/Zolnierek

В Магадане суд признал заведующую детским садом виновной в халатности, в результате которой погиб восьмилетний ребёнок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Магаданского городского суда.
Восьмилетний мальчик, гулявший на территории одного из детских садов Магадана, погиб, когда в декабре 2022 года с крыши сошли снежно-ледовые массы.

«Судом установлено, что подсудимая, являясь должностным лицом – заведующим дошкольным учреждением Магадана, вследствие преступной халатности в длительный период времени позволила образоваться большому скоплению льда на крыше и карнизном навесе здания детского сада, а также свободно перемещаться гражданам по территории учреждения», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Подчеркивается, что заведующую признали виновной в халатности, повлекшей смерть ребёнка по неосторожности. Суд приговорил женщину к лишению свободы сроком на три года условно. Её также запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госучреждениях в течение двух лет.

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