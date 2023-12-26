Жительница Амурской области ответит в суде за укус полицейского

Фото: istockphoto/Marina Demeshko
48-летняя жительница посёлка Архара Амурской области будет подвергнута уголовному наказанию за применение насилия в отношении полицейского. Уголовное дело уже направлено в суд.
Полицейские приехали по вызову в один из многоквартирных домов. Соседи пожаловались на нарушение тишины в ночное время, сообщает сетевое издание «Вести - Амурская область». Хозяйка шумной квартиры оказалась совсем не рада визиту правоохранителей. Она смяла бланк объяснения и бросила его в лицо представителю власти. Второй полицейский, попытавшийся утихомирить женщину, получил удар по лицу.
Тогда, чтобы успокоить буйную сельчанку, полицейские надели на неё наручники. Это ещё больше взбесило хозяйку квартиры и она вцепилась зубами в руку одного из стражей порядка.
Женщину доставили в отдел полиции, держась подальше от её зубов. Было проведено расследование. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и вместе с материалами уголовного дела направила его в окружной суд.
Читайте также:
Отец избил и покусал собственного сына на глазах у супруги в Петербурге
Воскресный зомби-апокалипсис: Петербуржцы массово страдают от укусов людей
Два жителя Петербурга были искусаны женщинами
Тогда, чтобы успокоить буйную сельчанку, полицейские надели на неё наручники. Это ещё больше взбесило хозяйку квартиры и она вцепилась зубами в руку одного из стражей порядка.
Читайте также:
Отец избил и покусал собственного сына на глазах у супруги в Петербурге
Воскресный зомби-апокалипсис: Петербуржцы массово страдают от укусов людей
Два жителя Петербурга были искусаны женщинами
Александр Бойцов