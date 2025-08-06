В спальном районе Перми мигранты устроили массовые беспорядки
В российском городе Пермь, в спальном районе Новый Крым, произошли массовые беспорядки, устроенные мигрантами, работающими на Пермском пороховом заводе. Об этом передает портал «Новости 24».
Инцидент начался после того, как группа иностранцев оскорбила местную жительницу, что вызвало резкую реакцию со стороны ее мужа. В результате конфликта мигранты напали на супругов, однако вмешательство полиции предотвратило дальнейшие агрессивные действия.
Ситуация обострилась, когда местный предводитель мигрантов через мегафон озвучил требования общины, включая призыв к русским женщинам одеваться в соответствии с мусульманскими нормами. Это вызвало панику среди местных жителей, многие из которых начали делиться своими опасениями в социальных сетях и чатах.
Мигранты были размещены в бывшем детском саду и профилактории, что создало анклав из граждан стран ближнего зарубежья в центре жилого квартала. В ответ на вспышку насилия к месту происшествия были стянуты дополнительные силы полиции, которые начали массовые задержания мигрантов.
На данный момент правоохранительные органы не комментируют ситуацию, однако местные жители выражают тревогу и опасаются выходить на улицу.
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