В спальном районе Перми мигранты устроили массовые беспорядки

06 августа 2025, 09:33

Фото: iStock/Dzurag

В российском городе Пермь, в спальном районе Новый Крым, произошли массовые беспорядки, устроенные мигрантами, работающими на Пермском пороховом заводе. Об этом передает портал «Новости 24».