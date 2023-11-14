Жительница Омской области бросила новорожденного ребёнка в парке

Фото: iStock/Kseniya Ivashkevich
В Омской области женщина бросила своего новорожденного ребёнка в парке, потому что он ей был не нужен, об этом сообщили на официальном сайте региональной прокуратуры.
По информации ведомства, произошёл этот инцидент ещё в конце сентября, однако, придать ситуацию огласке решили только сейчас.
Обнажённого новорожденного заметила идущая на работу женщина. Она сразу же сообщила о найденном ребёнке в экстренные службы.
Как объяснили в прокуратуре, 33-летняя подозреваемая уже воспитывает двухлетнюю дочь, а о её новой беременности никто не знал, включая сожителя, который в этот момент проживал отдельно. Роды наступили внезапно, когда женщина гуляла в парке, там она и решила оставить ненужного ей ребёнка.
Ребёнка уже передали в приёмную семью, а против матери возбудили уголовное дело. Отмечается, что она признала свою вину.
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Обнажённого новорожденного заметила идущая на работу женщина. Она сразу же сообщила о найденном ребёнке в экстренные службы.
Ребёнка уже передали в приёмную семью, а против матери возбудили уголовное дело. Отмечается, что она признала свою вину.
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Евгения Парфентьева