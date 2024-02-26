В Москве водитель такси сбил людей

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В результате столкновения он потерял управление и врезался в ограждение на участке, где проводились дорожные работы, задев нескольких людей.
«На улице Азовской (в районе дома 18) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают экстренные службы города. Подробности инцидента и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия осуществляется по встречной полосе. Просим водителей выбирать альтернативные маршруты объезда», - заявили в ведомстве.Читайте также:
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