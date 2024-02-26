В Уфе поймали мошенника, выманившего у жительницы Подмосковья 4 млн рублей

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36-летнего жителя Уфы, подозреваемого в телефонном мошенничестве, задержали по месту жительства полицейские Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным полиции, мужчина позвонил на мобильный 59-летней жительнице Подмосковья, представился работником сайта госуслуг и убедил её в том, что мошенники пытаются завладеть её личными данными. Далее разговор продолжился с лжесотрудником Центробанка, который убедил женщину перевести все сбережения на счета, принадлежащие аферистам. Женщина перевела около 4 млн рублей. Поняв, что её обманули, она обратилась в полицию», — говорится в сообщении.В результате расследования полицейские установили, что чьи счета переводились деньги потерпевшей, и задержали мошенника в Уфе при поддержке Росгвардии.
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