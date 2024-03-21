Жительнице подмосковья порвало кисть от снятой с дерева гранаты

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Женщине из Зеленограда порвало кисть руки после того, как она попыталась снять с дерева предмет, похожий на гранату, сообщает телеграм-канал «Shot».
Женщина попыталась снять снаряд, и едва коснувшись его, спровоцировала взрыв. В результате происшествия пострадавшая получила рваную рану кисти. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, и то, как граната могла оказаться на дереве. Жительнице Зеленограда оказана медицинская помощь.
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