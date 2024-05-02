В Крыму одноногая женщина побежала за автомобилем после попытки сымитировать ДТП

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya
В крымской Алуште одноногая женщина побежала за автомобилем после неудачной попытки сымитировать аварию. Действия россиянки попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал Baza.
На кадрах видно, как женщина бросается под машину. Когда владелица иномарки заметила это, то начала сдавать назад.
Жительница Алушты решила повторить неудачную попытку, она резко поднялась, опираясь на костыль, и стала догонять машину. Примечательно, что все ее действия фиксировал регистратор.
Хозяйка машины подчеркнула, что одноногая женщина бурно выражала свои эмоции и призывала прохожих вызвать ей медицинских специалистов.
Ранее сообщалось, что в курском магазине посетитель сломал нос продавщице за то, что она не знала, где находится Монголия. Пострадавшая полтора месяца добивается возбуждения уголовного дела.
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Жительница Алушты решила повторить неудачную попытку, она резко поднялась, опираясь на костыль, и стала догонять машину. Примечательно, что все ее действия фиксировал регистратор.
Хозяйка машины подчеркнула, что одноногая женщина бурно выражала свои эмоции и призывала прохожих вызвать ей медицинских специалистов.
Ранее сообщалось, что в курском магазине посетитель сломал нос продавщице за то, что она не знала, где находится Монголия. Пострадавшая полтора месяца добивается возбуждения уголовного дела.
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Екатерина Коршунова