Жителя Ингушетии будут судить за убийство 16-летней давности

02 февраля 2026, 15:57

Жителя Ингушетии будут судить за совершенное 16 лет назад убийство знакомого

Фото: iStock/simpson33

Следователи завершили расследование дела против мужчины из Ингушетии, который 16 лет назад застрелил своего знакомого. Об этом пишет РИА Новости.