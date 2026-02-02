Жителя Ингушетии будут судить за убийство 16-летней давности
Следователи завершили расследование дела против мужчины из Ингушетии, который 16 лет назад застрелил своего знакомого. Об этом пишет РИА Новости.
В январе 2010 года в станице Орджоникидзевская подозреваемый, испытывая неприязнь, открыл огонь из переделанного травматического пистолета. Его жертва, 27-летний местный житель, скончался в больнице от полученных ранений.
После этого правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый скрылся и попал в розыск. В июле 2025 года следователи нашли и задержали его. У мужчины оказался пистолет Макарова с восемью патронами калибра 9 миллиметров. Теперь беглецу предстоит ответить за свои действия.
Читайте также: