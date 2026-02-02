Крым трясет: жители сообщают о сильных подземных толчках
Жители из разных районов Крыма почувствовали подземные толчки
Жители разных районов Крыма ощутили подземные толчки. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщения поступили из Симферополя, Керчи, Феодосии, Коктебеля, Севастополя и других населенных пунктов полуострова.
«На Московской в Симферополе на втором этаже ощущалась вибрация. Кресло тряслось, а монитор зашатался», — поделилась впечатлениями одна из жительниц крымской столицы.
Ранее в Институте сейсмологии и геодинамики сообщили, что эпицентр землетрясения находился в Азовском море, примерно в 80 километрах от Керчи. На побережье ощущались толчки силой 4 балла. Жители обеспокоены и обсуждают произошедшее в социальных сетях.