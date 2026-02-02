Достижения.рф

Крым трясет: жители сообщают о сильных подземных толчках

Жители из разных районов Крыма почувствовали подземные толчки
Фото: iStock/Sergey Denisenko

Жители разных районов Крыма ощутили подземные толчки. Об этом пишет РИА Новости.



Сообщения поступили из Симферополя, Керчи, Феодосии, Коктебеля, Севастополя и других населенных пунктов полуострова.

«На Московской в Симферополе на втором этаже ощущалась вибрация. Кресло тряслось, а монитор зашатался», — поделилась впечатлениями одна из жительниц крымской столицы.

Ранее в Институте сейсмологии и геодинамики сообщили, что эпицентр землетрясения находился в Азовском море, примерно в 80 километрах от Керчи. На побережье ощущались толчки силой 4 балла. Жители обеспокоены и обсуждают произошедшее в социальных сетях.
Дарья Осипова

