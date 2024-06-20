Журналиста Отара Кушанашвили госпитализировали с асцитом

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Журналист Отар Кушанашвили самостоятельно приехал в поликлинику с жалобами на боли в животе, однако оттуда его экстренно госпитализировали в больницу.
По данным «Известий», мужчина обратился за медицинской помощью в поликлинику, там у него выявили асцит — скопление жидкости в брюшной полости. После этого его экстренно госпитализировали в больницу.
При этом Shot сообщал, что Кушанашвили поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Стало известно, что шоумену необходима срочная операция.
Напомним, в ноябре прошлого года Отар Кушанашвили был госпитализирован в московскую больницу с подозрением на инфаркт. Его продюсер заявил, что журналист много работал, и его сердце «не выдержало». Однако сам журналист опроверг информацию о том, что он был госпитализирован в Боткинскую больницу и лежал там в реанимации с подозрением на инфаркт.
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При этом Shot сообщал, что Кушанашвили поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Стало известно, что шоумену необходима срочная операция.
Напомним, в ноябре прошлого года Отар Кушанашвили был госпитализирован в московскую больницу с подозрением на инфаркт. Его продюсер заявил, что журналист много работал, и его сердце «не выдержало». Однако сам журналист опроверг информацию о том, что он был госпитализирован в Боткинскую больницу и лежал там в реанимации с подозрением на инфаркт.
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Элина Позднякова