Отар Кушанашвили высказался о голой вечеринке Ивлеевой

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Российский журналист Отар Кушанашвили высказал свое мнение о скандальной голой вечеринке телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой в интервью блогеру Антону Штейну на YouTube.
Кушанашвили отметил, что считает отвратительным и недостойным демократического государства тот факт, что участников вечеринки подвергают травле и лишению заработка. Он выразил свое сожаление по поводу плохой организации мероприятия и выразил симпатию к самой Ивлеевой, считая ее жертвой обстоятельств и подчеркивая недопустимость истерии, окружающей этот случай.
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