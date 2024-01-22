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Отар Кушанашвили высказался о голой вечеринке Ивлеевой

Кушанашвили не увидел искренности в извинениях участников вечеринки Ивлеевой
22 января 2024, 06:22
Фото: iStock/carloscastilla

Фото: iStock/carloscastilla

Российский журналист Отар Кушанашвили высказал свое мнение о скандальной голой вечеринке телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой в интервью блогеру Антону Штейну на YouTube.

По его словам, многие участники мероприятия стали извиняться для того, чтобы сохранить возможность работать и зарабатывать в России. Однако журналист выразил сомнение в искренности их извинений, утверждая, что травля звезд, вызванная случившимся, является несоразмерной.

Кушанашвили отметил, что считает отвратительным и недостойным демократического государства тот факт, что участников вечеринки подвергают травле и лишению заработка. Он выразил свое сожаление по поводу плохой организации мероприятия и выразил симпатию к самой Ивлеевой, считая ее жертвой обстоятельств и подчеркивая недопустимость истерии, окружающей этот случай.

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#журналист
#мероприятия
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Мать Бузовой пожаловалась на доходы дочери
Мать певицы Ольги Бузовой Ирина пожаловалась на падение доходов дочери
22 января 2024, 06:56

Фото: iStock/cookelma

Мать певицы Ольги Бузовой, Ирина Александровна, выразила обеспокоенность из-за снижения доходов своей дочери в ответ на вопрос о том, почему Бузова ездит на стареньком Mercedes уже восьмой год подряд.
В интервью KP.RU она подчеркнула, что дочь хотела поменять машину, но текущая экономическая обстановка в стране не позволяет этого сделать.

Ирина Александровна отметила, что доходы упали, и сейчас не время на роскошные покупки.

Ранее мать Ольги Бузовой предположила, что дочь решила не посещать вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой из-за своего воспитания, при этом признав, что была строгой матерью.

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TooFab: Бритни Спирс рассказала в соцсетях о своих взаимоотношениях с едой

Отар Кушанашвили высказался о голой вечеринке Ивлеевой
#мать
#покупки
#интервью
#доходы
#мама
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TooFab: Бритни Спирс рассказала в соцсетях о своих взаимоотношениях с едой
21 января 2024, 02:37

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Американская поп-звезда Бритни Спирс опубликовала в социальных сетях пост, в котором подробно рассказала о своих личных отношениях с едой и о том, как она относится к своему весу.
«Еда — моя слабость, я признаю это <...> Я страстная любительница поесть», — написала 42-летняя Спирс рядом с фотографией горячего шоколада из нью-йоркского магазина мороженого Glace.

Затем певица упомянула своего бывшего мужа Сэма Асгари (при этом не называя его по имени), отметив, что он «знает много разных способов и простых трюков, чтобы оставаться здоровым».

На протяжении многих лет Спирс продолжала откровенничать с поклонниками о здоровье и фитнесе. В прошлом году звезда даже вызвала личного тренера после того, как, по ее словам, ей сказали, что ей нужно вернуть «молодое тело».

Исполнительница завершила свой пост предложением к своим подписчикам, написав: «Я советую, с кем бы вы ни были или думаете быть вместе <...> смотрите на них точно так же, как вы смотрите на этот кофе» (цитата по изданию TooFab).

Ранее Спирс опровергла слухи о своём грядущем альбоме и заявила, что больше не вернется в музыкальную индустрию, но будет писать песни для других артистов. Последний на сегодняшний день студийный альбом Спирс, "Glory", вышел ещё в 2016 году и был продан тиражом в 157 тысяч копий в первую же неделю.

16 августа 2023 года появилась новость о разводе Бритни Спирс и её супруга Сэма Асгари. По слухам, Спирс изменяла мужу.

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#певица
#еда
#звёзды
#соцсети
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Валерий Меладзе перенёс концерты в Казахстане из-за смерти отца
20 января 2024, 20:27

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Российский певец Валерий Меладзе перенёс концерты в Казахстане в связи со смертью своего 90-летнего отца. Об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовано на странице организаторов выступления в соцсетях.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в 90-летнем возрасте скончался отец Валерия и Константина Меладзе. В декабре Шота Меладзе был госпитализирован в одну из столичных клиник с осложнениями от перенесённого коронавируса.

Организаторы концертов сообщили зрителям, купившим билет, что выступления переносятся с конца января на начало февраля. Их билеты будут автоматически переоформлены на новые даты.

Ранее журналистка Ксения Собчак сообщала, что Валерий Меладзе прервал свой зарубежный тур в связи с госпитализацией отца. Он экстренно вернулся в Россию, чтобы быть рядом с ним.

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#концерт
#казахстан
#певец
#отец
#смерть
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Критик Бабичев назвал лучшую певицу России
Критик Бабичев: Долина является лучшей российской вокалисткой
20 января 2024, 19:20

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В РФ лучшей вокалисткой является Лариса Долина.
Так считает музыкальный критик Евгений Бабичев, пишет NEWS.ru. По его мнению, Долина является универсальной певицей, способной петь абсолютно все.

«Шикарная техника, мелизматика, вибрато на невероятно высоком уровне. Когда-то я говорил, что на российской сцене нет вокалистки лучше, чем Долина, с точки зрения вокала и техники на нашей эстраде», — выразил своё мнение Евгений Бабичев.
Сильной вокалисткой критик назвал и Полину Гагарину, особенно отмечая высокие ноты певицы.

«Некоторые вообще на верхотуре срываются на крик, но у Гагариной это именно вокал, который приносит удовольствие и российскому, и европейскому слушателям», — считает Евгений Бабичев.
Пение Григория Лепса критика сравнивает с манерой исполнения Владимира Высоцкого. Этим объясняется популярность артиста.

Среди рок-музыкантов специалист выделяет сооснователя группы «Ария» Валерия Кипелова, который совместил западную манеру рок-вокалиста с отечественной подачей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске отменили концерт певицы Лолиты Милявской, приуроченный к её 60-летнему юбилею. Об этом в своём Telegram-канале сообщила газета «Комсомольская правда».

Выступление исполнительницы должно было состояться в день её рождения, 31 марта. Однако оно было отменено по необъявленным причинам. Также несколькими днями ранее, 27 марта, не состоится концерт Лолиты в Омске.

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#шоу-бизнес
#певица
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#общество
#песня
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Мама Бузовой объяснила, почему певицы не было на вечеринке Ивлеевой
Мама Бузовой: Воспитание не позволило Ольге пойти на вечеринку Ивлеевой
20 января 2024, 16:42

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Телеведущей и певицы Ольга Бузова не было на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой из-за воспитания.
Об этом «КП» рассказала мать Ольги Ирина Александровна.

Она объяснила, что Ольга Бузова воспитывалась в строгости. Помогли ли её методы воспитания певице, когда она решала пропустить скандальное мероприятие, женщина не знает. Но Ирина Александровна тем не менее считает, что её воспитание «вложило какие-то принципы» в дочь.

Ранее сообщалось, что певица Анна Asti с мужем покинули Россию после вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой, отменив все свои концерты. Об этом информирует телеграм-канал Mash.

По данным издания, цены на корпоративы исполнительницы рухнули. До скандального мероприятия стоимость выступления доходила до десяти миллионов рублей, после цена снизилась до семи. Райдер певицы тоже изменился — 600 тысяч рублей, 500 тысяч из которых на свет и звук, остальные 100 тысяч на всю команду исполнительницы.

Напомним, 20 декабря в столичном клубе MUTABOR состоялась вечеринка, дресс-код к которой можно описать как «almost naked». На мероприятии засветились самые крупные звёзды российской эстрады - Филипп Киркоров, Лолита, Анна Асти, Глюкоза. После попадания кадров с праздника в интернет, артистов стали вырезать из телеэфиров, отменять концерты и разрывать с ними рекламные контракты.

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#шоу-бизнес
#певица
#родители
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В Новосибирске отменили концерт Лолиты в честь её 60-летия
20 января 2024, 16:10

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В Новосибирске отменили концерт певицы Лолиты Милявской, приуроченный к её 60-летнему юбилею. Об этом в своём Telegram-канале сообщила газета «Комсомольская правда».
Выступление исполнительницы должно было состояться в день её рождения, 31 марта. Однако оно было отменено по необъявленным причинам. Зрителям, которые уже приобрели билеты, пообещали вернуть потраченные деньги.

Также несколькими днями ранее, 27 марта, не состоится концерт Лолиты в Омске.

Ранее сообщалось, что после участия в нашумевшей «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, Лолиту вместе с Филиппом Киркоровым вырезали из новогодних концертов, транслировавшихся по ТВ.

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#концерт
#запрет
#сибирь
#россия
#певица
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Бьянка рассказала, как похудела на 32 кг
Бьянка с помощью специалистов сбросила 32 кг
20 января 2024, 12:49

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Бьянка с помощью специалистов сбросила вес.
Певица Бьянка рассказала «СтарХиту», как ей удалось скинуть лишние килограммы. Артистка обратилась за помощью к эндокринологу, который определил проблемы с гормонами и назначил лечение.
«Мне периодически капают витамины и ставят специальные капельницы, которые выводят лишнюю жидкость из организма. Кроме того, занимаюсь спортом, хожу на лечебную физкультуру и в бассейн», — рассказала Бьянка.
Бьянка придерживается правильного питания, но не сильно ограничивает себя.

«На Новый год и в Рождество я собиралась с друзьями, выпивала винцо, шампанское и ела оливье. Позволила себе в два любимых праздника побыть обычным человеком. Я ела всё подряд и от души», — рассказала певица.
38-летняя певица сейчас отдыхает в Таиланде в кругу друзей.

«Сегодня будем купаться с дельфинами, потом пойдем в храм Большого Будды. Мы постоянно едим креветок, крабов, лобстеров, что являются чистым белком. Смотрим на природу и встречаем закаты», — делится подробностями отдыха Бьянка.
В 2024 году певица планирует сделать себе операцию и продолжить развивать свой лейбл.

«Собираюсь написать треки для артистов, буду продвигать их. Ещё планируются дуэты, сольные песни, клипы, сниппеты, участия в крупных передачах, которые будет очень интересно смотреть»,-рассказала о планах на будущее певица.
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе станет ведущей реалити-шоу «Большие девочки», которое выйдет на телеканале «Пятница». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу канала.

В шоу примут участие 13 девушек весом от 100 кг. Они будут пытаться похудеть. Вместе с Тутберидзе в числе наставников окажутся тренер женской сборной России по регби Кирилл Кошарин и психолог Анетта Орлова.

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#певица
#шоу-бизнес
#диета
#здоровье
#врачи
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NYT: Алеку Болдуину снова предъявили обвинение в убийстве оператора
19 января 2024, 23:39

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Голливудскому актёру Алеку Болдуину повторно предъяваили обвинение в непреднамеренномубийстве оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина», сообщает The New York Times. Если суд штата Нью-Мексико признает его виновным, Болдуин получит до полутора лет тюремного заключения.
«Болдуин утверждает, что он не несет ответственности за смерть оператора Галины Хатчинс, так как не нажимал на спусковой крючок пистолета, однако у экспертизы есть обратные доказательства», — пишет газета.

. Актёр уже проходил по этому делу в феврале 2023 года, однако весной с него все обвинения сняли.

Напомним, что в октябре 2021 года, во время репетиции на съемках вестерна «Ржавчина», Болдуин случайно выстрелил из пистолета, заряженного боевыми патронами, вместо холостых. В результате погибла оператор украинского происхождения Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был серьезно ранен. Актер утверждал, что не нажимал на курок пистолета, из которого была совершена стрельба. По его словам, выстрел произошел сам собой.

В марте 2023 года ассистент режиссера Дэвид Холлс, ответственный за безопасность на съемочной площадке, стал первым осужденным по этому делу, полностью признав свою вину и получив шесть месяцев условного заключения. 63-летний Холлс передал пистолет актеру Алеку Болдуину, уверяя, что он «холодный» (то есть, согласно жаргону киношников, не заряжен боевыми патронами, по киношному жаргону). Однако в оружии, которое обрабатывала арсенальщик фильма Ханна Гутьерес-Рид, оказался один настоящий патрон.

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#убийство
#обвинение
#актеры
#кино
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Чулпан Хаматову хотят лишить звания народной артистки
Глава ФПБК Бородин попросил лишить Хаматову звания народной артистки РФ
19 января 2024, 20:00

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал лишить актрису Чулпан Хаматову звания народной артистки России. Об этом сообщает РИА Новости.
Он обратился к Минкульту России с требованием проверить Хаматову и её русофобскую деятельность.

Уточняется, что в феврале 2022 года, после начала спецоперации на Украине, Хаматова подписала обращение к президенту России Владимиру Путину. Также в марте того же года она покинула страну и в настоящее время проживает в Латвии.

Также Бородин напомнил, что апреле 2022 года в ходе интервью латышскому телевидению Хаматова открыто заявила о том, что готова отказаться от звания народной артистки России, поскольку считает его «полной бредятиной».

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#актриса
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#интервью
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