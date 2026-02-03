Зоозащитники потребовали срока для дочери участницы «Битвы экстрасенсов»
Дочь участницы шоу «Битва экстрасенсов» Ольги Якубович Екатерина оказалась в центре скандала. Прокуратура требует привлечь её к уголовной ответственности по статье о жестоком обращении с животными. Об этом пишет Starhit.ru.
Девушка работает тренером в конном клубе. В конце декабря во время тренировки спортсменки Елизаветы Плетневой на коне по кличке Рамзан произошел инцидент. Зверь сбросил наездницу, когда она пыталась сесть в седло. В ответ на это Екатерина и Елизавета решили наказать животное. Они отвели его в закрытый манеж, связали ноги и начали жестоко избивать. Позже коня привязали к столбу. В результате сильного стресса Рамзан начал дергаться, что привело к серьезным травмам: он сломал череп и повредил глаз. Спасение животного стало возможным благодаря срочной госпитализации.
После этого инцидента Федерация конного спорта России начала проверку. Общественность требует справедливости и наказания для виновных.
