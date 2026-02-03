03 февраля 2026, 09:09

В столице задержали аферистов, которые грабили москвича, выдавая себя за полицию

Фото: iStock/Dzurag

В Москве задержали троих мужчин, которые под видом полицейских ограбили местного жителя. Инцидент произошел на Профсоюзной улице, где злоумышленники встретили потерпевшего в подъезде, пишет ТАСС.