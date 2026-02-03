В Москве задержали троих мужчин, которые под видом полицейских ограбили местного жителя
В Москве задержали троих мужчин, которые под видом полицейских ограбили местного жителя. Инцидент произошел на Профсоюзной улице, где злоумышленники встретили потерпевшего в подъезде, пишет ТАСС.
Аферисты представились сотрудниками правоохранительных органов и вошли в квартиру под предлогом обыска. Угрожая физическим насилием и предметом, похожим на пистолет, они потребовали деньги. Москвич передал им наличные, банковскую карту и перевел средства на криптокошелек, указанный преступниками.
Задержанные — 27-летний местный житель и двое приезжих в возрасте 26 лет. Один из них признался, что незаконно попал в квартиру и забрал деньги для личных нужд. При обыске у одного из мужчин нашли поддельное удостоверение сотрудника силовых структур. Правоохранители продолжают расследование дела.
