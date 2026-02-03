Поступила новая информация о девятилетнем Паше из Леонобласти, которого нашли в водоёме

03 февраля 2026, 09:28

Убитый девятилетний Паша из Ленобласти вырос в неблагополучной семье

Фото: iStock/Fedorovekb

В Ленобласти нашли мёртвым девятилетнего Пашу. По предварительным данным, он вырос в многодетной и неблагополучной семье. Его брат и сестра часто болели и пропускали занятия в школе. Об этом пишет Telegram-канал «‎РЕН ТВ|Новости».