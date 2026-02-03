Поступила новая информация о девятилетнем Паше из Леонобласти, которого нашли в водоёме
В Ленобласти нашли мёртвым девятилетнего Пашу. По предварительным данным, он вырос в многодетной и неблагополучной семье. Его брат и сестра часто болели и пропускали занятия в школе. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Ребенок не посещал учебное заведение. Мать пыталась зачислить его в школу, но не предоставила документы вовремя. Социальный педагог посещал семью, но это не изменило ситуацию. Теперь местные власти и общественность задаются вопросом о том, как можно было предотвратить эту ужасную трагедию.
Напомним, что 30 января девятилетний Павел вышел из дома на Красносельском шоссе около 14:00, чтобы погулять и заглянуть в гипермаркет. Ребенок часто подрабатывал рядом с этим ТЦ вместе с друзьями и братьями, помогая мыть фары и стекла автомобилей. Последний раз его зафиксировала камера в магазине аксессуаров для телефонов около 17:00. 2 февраля в Псковской области был задержан 39-летний Пётр Жилкин, когда он пытался скрыться. Сначала россиянин отказался давать показания, но позже признался в совершении преступления, заявив, что убил мальчика и утопил его тело.
