Зумер из Петербурга попал в больницу после первой самостоятельной уборки комнаты

Пылесос отправил 20-летнего парня из Петербурга в больницу
Фото: iStock/Anna Puzatykh

20-летнего парня из Петербурга экстренно госпитализировали после первой самостоятельной уборки в комнате. Парень надышался пылью, чуть не задохнулся и потерял сознание. Пишет Mash.



Мама заставила зумера навести порядок. После первой части уборки, включавшей сбор разбросанных вещей, парень решил почистить пылесос.

В результате, надышавшись пылью, он получил повреждения слизистых и был госпитализирован. Ему предстоит две недели лечения для предотвращения пневмонии.

Виктория Иванченко

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