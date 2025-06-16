«Несчастная» корова напала на людей
В США два человека пострадали от нападения несчастной коровы
В США корова атаковала двух мужчин. Об этом информирует Radio Texas Live.
Нападение произошло на ранчо в штате Техас. Корова, которую местные власти назвали «несчастной», напала на фермера и еще одного человека.
Уточняется, что мужчины получили травмы разной степени тяжести — одного доставили в медучреждение на скорой, второго пришлось эвакуировать вертолетом. Точные обстоятельства нападения устанавливаются.
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