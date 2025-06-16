Девушка в Подмосковье убила своего парня из-за того, что он ее ревновал

16 июня 2025, 16:52

В Подмосковье девушка зарезала своего парня из-за его ревности

Фото: iStock/zoka74

В Серпухове девушка убила своего парня из-за того, что он ее ревновал. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК России по Московской области.