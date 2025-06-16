Девушка в Подмосковье убила своего парня из-за того, что он ее ревновал

В Подмосковье девушка зарезала своего парня из-за его ревности
Фото: iStock/zoka74

В Серпухове девушка убила своего парня из-за того, что он ее ревновал. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК России по Московской области.



25-летняя девушка выпивала со своим 36-летним сожителем. В какой-то момент они начали ссориться, затем девушка схватила нож и ударила мужчину три раза: в голову, туловище и бедро.

Когда пострадавший начал истекать кровью, злоумышленница вызвала врачей, однако спасти мужчину не удалось. По данным следствия, нападавшая устала от того, что избранник часто ее ревновал.

В настоящее время девушка она находится под стражей.

Екатерина Коршунова

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