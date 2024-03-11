Звезда «Уральских пельменей» устроил дебош в метро

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актер шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов устроил дебош в переходе метро в Екатеринбурге. Как сообщает Телеграм-канал Shot, 58-летний Соколов чуть не подрался с компанией подростков после отдыха в местном баре. Молодые люди утверждают, что актёр с опустошенной бутылкой виски ударил одного из них.
Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 марта. После отдыха в заведении Дмитрий продолжил гулять со своим другом и бутылкой спиртного в руке. Около станции «Геологическая» он начал выяснять отношения с подростками, которые, по их словам, шли мимо и просто захотели снять комика на видео.
Сам же актер заявил, что юноши сказали девушке что-то неприятное. При этом друг Соколова сказал, что подростки сами их провоцировали. На кадрах парни просят не трогать их и не вырывать у них телефоны.
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Сам же актер заявил, что юноши сказали девушке что-то неприятное. При этом друг Соколова сказал, что подростки сами их провоцировали. На кадрах парни просят не трогать их и не вырывать у них телефоны.
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Алина Юрчак