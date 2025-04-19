Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Звезду «Дома-2» Дмитрия Лукина убили во время работы над сценарием нового сезона «Счастливы вместе»

Звезду «Дома-2» Дмитрия Лукина убили во время работы над сценарием нового сезона «Счастливы вместе»

Дмитрия Лукина убили во время работы над сценарием «Счастливы вместе»
Фото: iStock/zoka74

Фото: iStock/zoka74

Бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Дмитрия Лукина убили во время работы над сценарием очередного сезона сериала «Счастливы вместе». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что обвиняемый по делу Станислав Берестовой – сценарист сериалов на федеральных телеканалах и бывший участник команды КВН «Махачкалинские бродяги» – был знаком с покойным полгода. 13 апреля Лукин пришёл к нему в квартиру на Щёлковском шоссе в Москве и предложил отпраздновать Вербное воскресенье.

По версии Берестовского, они с Дмитрием купили водку, пиво и закуску, пришли домой и начали обсуждать совместную работу над сценарием перезапуска легендарного сериала «Счастливы вместе». Всё это время Лукин проявлял агрессию на приятеля и ругался по телефону со своей девушкой.

После этого экс-участник шоу попросил у Берестового 50 тысяч рублей в долг до зарплаты, но в ответ услышал отказ. Тогда Лукин набросился на сценариста сначала с кулаками, а затем с ножом. Мужчины начали драться, и победу одержал Станислав, который заявил, что убил друга по случайности, поскольку защищался. После произошедшего сценарист сразу же позвонил 112.

По данным столичного главка Следственного комитета, на теле убитого были обнаружены не менее 50 ножевых ранений. По ходатайству следствия Берестового отправили в СИЗО, а до этого он находился в больнице, пребывая в коматозном состоянии под аппаратом ИВЛ. Он поступил в медучреждение с переломами на лице, порезами на руке, ушибами и ссадинами.

Читайте также:

Участника «Дома-2» убили в Москве

Стало известно, кто связан с убийством участника «Дома-2» Дмитрия Лукина

«Мог распускать руки»: Мария Кохно рассказала про Дмитрия Лукина, которого зарезал друг
#мужчины
#шоу
#сизо
#112
#убийство
#сценарий
#встреча
#гости
#сериал
Турция может потребовать от «Азимута» возмещения расходов на тушение пожара в аэропорту Антальи
Турция может потребовать от «Азимута» возместить расходы из-за ЧП с самолётом
19 апреля 2025, 08:09

Фото: istockphoto/rebius

Власти Турции могут потребовать от авиакомпании «Азимут» возмещения расходов, понесённых из-за пожара в аэропорту Антальи в ноябре 2024 года. Тогда после жёсткой посадки Superjet началось возгорание топлива в одном из двигателей.
Об этом РИА Новости сообщил адвокат Джандаш Гюрол, который представляет интересы нескольких пассажиров, подавших коллективные иски к авиаперевозчику. По его словам, сейчас у него порядка 12 истцов и ещё около 20 человек обратились с просьбой дать им возможность присоединиться к иску.

Пассажиры обвиняют «Азимут» в мошенничестве и умышленной аварии, требуя компенсации морального ущерба. По словам адвоката, речь о миллионах, конечно, не идёт, но ущерб должен быть возмещён. Некоторые дети с того рейса до сих пор получают психологическую помощь после пережитого стресса, сообщил Гюрол.

«Министерство транспорта Турции ведет отдельное расследование инцидента. Безусловно, предполагается, что власти Турции потребуют с компании компенсацию за тушение пожара, проведенное техническое обслуживание, помимо этого, из-за инцидента возникли перебои в авиасообщении», — сказал юрист.

По его словам, расследование близится к завершению и адвокаты потерпевшей стороны постоянно знакомятся с его результатами.

Читайте также:

Стало известно об исках пассажиров «Азимута» ​против пилотов после ЧП в Анталье

Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета остался обижен на «Азимут»

Российский Superjet 100 с пассажирами на борту загорелся в турецкой Анталье: что известно, причины пожара, жертвы
#помощь
#пассажиры
#юрист
#адвокат
#компании
#компенсации
#расследование
#ущерб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Краснодаре семеро солдат сбежали из части для дезертиров
19 апреля 2025, 01:12

Фото: iStock/Anna_Anikina

Из краснодарской воинской части для солдат, которые ранее самовольно оставили часть, удалось сбежать семерым военным. Об этом сообщает Baza.
«После того, как около ста военнослужащих, самовольно оставивших часть («СОЧ»), сломали забор на огороженной территории, где содержались «СОЧники», и попали после этого на территорию военной комендатуры, сбежать из воинской части удалось лишь семерым», — пишет telegram-канал.

Как оказалось, четверых дезертиров удалось задержать. Трое оставшихся солдат до сих пор находятся в бегах. Предварительно, они не вооружены.

Ранее сообщалось о бегстве 100 солдат из воинской части для дезертиров.

Читайте также:

В Иркутской области мальчик три месяца жил с пулей в груди после выстрела отца

В Москве школьник поджёг дверь полицейского участка по заданию украинских мошенников

ФСБ: Задержанный в Новороссийске белорус хотел взорвать место сбора военных
#солдат
#военные
#краснодарский край
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Краснодаре 100 сбежавших солдат попытались дезертировать из воинской части
19 апреля 2025, 00:21

Фото: iStock/Prostock-Studio

В Краснодаре ранее самовольно оставившие часть солдаты попытались дезертировать. Об этом сообщает Baza.
«По предварительным данным, на территории одной из военных комендатур, в специально огороженном месте содержатся военнослужащие, самовольно оставившие часть (эту категорию называют «СОЧ», «СОЧники»). Сегодня вечером около ста таких военных, сломали забор территории, где они содержались, и вышли уже на территорию Военной комендатуры», — пишут в telegram-канале.

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. Пока неизвестно, удалось ли кому-либо дезертировать. Сейчас территорию воинской части оцепили сотрудники правоохранительных органов.

Читайте также:

Гранаты и взрывчатку обнаружили под снесённым гаражом в Москве

Жителя Санкт-Петербурга, предположительно, сорвавшего украшения к Пасхе, задержали

В Приморье мужчина избил воспитательницу и директора детсада
#происшествия
#краснодарский край
#воинская часть
#солдаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бразильянка поздравила семью бывшего с Пасхой, отравив ее шоколадным яйцом
В Бразилии женщина отравила семью бывшего шоколадным пасхальным яйцом
18 апреля 2025, 22:54

Фото: iStock/ margouillatphotos

В Бразилии женщину арестовали после того, как она отправила пасхальные сладости семье экс-партнера, сообщила газета The Mirror.
Отмечалось, что курьер доставил шоколадное яйцо семье от анонимного отправителя.

«С любовью, Мириан Лире. Счастливой Пасхи», — гласила записка, находившаяся внутри посылки.

Через некоторое время 32-летней Мириан Лире, матери семьи, позвонил неизвестный, интересовавшийся, получила ли она сладость. Женщина спросила у собеседника, кто был отправителем. Однако Мириан сказали, что она «знает, кто это».

После того как бразильцы попробовали лакомство, первым неважно почувствовал себя семилетний сын Лиры. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.

Потом тревожные симптомы заметила уже и мать.

«Ее руки начали багроветь, и она с трудом дышала, ее отправили в отделение интенсивной терапии больницы», — говорилось в публикации.

С идентичными симптомами госпитализировали 13-летнюю дочь Лиры.

После случившегося правоохранители задержали Жорделию Перейра Барбозу. Ранее она встречалась с главой семьи и, предположительно, решила отравить их с помощью пасхального яйца. Образцы сладости направили на исследования.

Читайте также:

«Отдай мне мою силу»: американец увидел в отце инопланетянина и выпотрошил его

Жених погиб на собственном мальчишнике в Испании

Пара из Германии обнаружила внезапную пропажу семейной могилы
#пасха
#бразилия
#смерть
#отравление
#яйца
#женщина
#курьер
#семьи
#сладости
#больницы
#симптомы
#больница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пожар уничтожил кинодеревню, где проходили съемки фильма «Холоп»
Под Псковом сгорела кинодеревня, где проходили съемки «Холопа»
18 апреля 2025, 22:18

Фото: iStock/ Олег Копьёв

Пожар случился в деревне Новоржеского района Псковской области, где снимались кассовые российские фильмы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области в Телеграм-канале.
В последние годы на территории Псковской области снимали еще несколько отечественных фильмов, среди которых «Холоп», «Батальон», «Василиса», «Гоголь».

«Поджог — предположительная причина пожара. 18 апреля в главное управление МЧС России по Псковской области поступила информация о пожаре в кинодеревне», — уточнялось в сообщении.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области подчеркнула, что огонь уничтожил 13 из 15 временных строений-декораций.

Отмечалось, что кинодеревня опахана по периметру и очищена от сухой травы. Во время проведения проверки по факту случившегося установили, что есть не менее трех очагов возникновения пожара. Причиной произошедшего может быть умышленный поджог.

«Сообщений о пожаре в подразделения пожарной охраны не поступало», — говорится в сообщении.

Сейчас проводится доследственная проверка. Данные об инциденте передали правоохранителям.

Читайте также:

В Балашихе ищут виновников лесного пожара

Недалеко от Серебряных Прудов потушили лесной пожар, возникший из-за поджога

На территории ТЭЦ-26 в Москве произошёл пожар
#проверка
#мчс
#поджог
#пожар
#кино
#фильм
Следите за нашими новостями
в удобном формате