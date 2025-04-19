Звезду «Дома-2» Дмитрия Лукина убили во время работы над сценарием нового сезона «Счастливы вместе»

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Бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Дмитрия Лукина убили во время работы над сценарием очередного сезона сериала «Счастливы вместе». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что обвиняемый по делу Станислав Берестовой – сценарист сериалов на федеральных телеканалах и бывший участник команды КВН «Махачкалинские бродяги» – был знаком с покойным полгода. 13 апреля Лукин пришёл к нему в квартиру на Щёлковском шоссе в Москве и предложил отпраздновать Вербное воскресенье.
По версии Берестовского, они с Дмитрием купили водку, пиво и закуску, пришли домой и начали обсуждать совместную работу над сценарием перезапуска легендарного сериала «Счастливы вместе». Всё это время Лукин проявлял агрессию на приятеля и ругался по телефону со своей девушкой.
После этого экс-участник шоу попросил у Берестового 50 тысяч рублей в долг до зарплаты, но в ответ услышал отказ. Тогда Лукин набросился на сценариста сначала с кулаками, а затем с ножом. Мужчины начали драться, и победу одержал Станислав, который заявил, что убил друга по случайности, поскольку защищался. После произошедшего сценарист сразу же позвонил 112.
По данным столичного главка Следственного комитета, на теле убитого были обнаружены не менее 50 ножевых ранений. По ходатайству следствия Берестового отправили в СИЗО, а до этого он находился в больнице, пребывая в коматозном состоянии под аппаратом ИВЛ. Он поступил в медучреждение с переломами на лице, порезами на руке, ушибами и ссадинами.
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По версии Берестовского, они с Дмитрием купили водку, пиво и закуску, пришли домой и начали обсуждать совместную работу над сценарием перезапуска легендарного сериала «Счастливы вместе». Всё это время Лукин проявлял агрессию на приятеля и ругался по телефону со своей девушкой.
После этого экс-участник шоу попросил у Берестового 50 тысяч рублей в долг до зарплаты, но в ответ услышал отказ. Тогда Лукин набросился на сценариста сначала с кулаками, а затем с ножом. Мужчины начали драться, и победу одержал Станислав, который заявил, что убил друга по случайности, поскольку защищался. После произошедшего сценарист сразу же позвонил 112.
По данным столичного главка Следственного комитета, на теле убитого были обнаружены не менее 50 ножевых ранений. По ходатайству следствия Берестового отправили в СИЗО, а до этого он находился в больнице, пребывая в коматозном состоянии под аппаратом ИВЛ. Он поступил в медучреждение с переломами на лице, порезами на руке, ушибами и ссадинами.
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Анастасия Чинкова