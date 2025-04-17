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Участника «Дома-2» убили в Москве

Дмитрий Лукин найден мертвым с более чем 50 ножевыми ранениями
Фото: iStock/zoka74

Фото: iStock/zoka74

В Москве произошла трагедия — 33-летний участник телепроекта «Дом-2» Дмитрий Лукин был убит в своей квартире на Щёлковском шоссе. Инцидент произошёл в ночь на понедельник, когда Лукин находился в компании друга. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».
По предварительным данным, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой 51-летний Станислав Б. из Дербента схватил нож и нанёс более 50 ударов Лукину, в том числе в область головы, шеи и тела. Судмедэксперты подтвердили, что мужчина скончался на месте от полученных травм.

Подозреваемый был задержан на следующий день после происшествия. У него также имеются ранения, он ранее обращался за медицинской помощью. В связи с этим следственные органы Москвы возбудили уголовное дело.

Дмитрий Лукин принимал участие в «Доме-2» с декабря 2016 года по март 2017 года. После завершения проекта он работал на телеканалах «Матч ТВ» и СТС.

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Мать оставила дочь в запертой квартире: девочка выжила, питаясь крупами и водой из унитаза
В Воронежской области мать оставила трехлетнюю дочь в квартире на четыре дня
17 апреля 2025, 16:37

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan

В Воронежской области произошел шокирующий инцидент, связанный с 20-летней Александрой, которая, будучи замужем, оставила свою трехлетнюю дочь без присмотра на четыре дня. В это время мать ушла развлекаться и обслуживать клиентов как проститутка. Об этом пишет Telegram-канал «‎Плохие Новости 18+».
Малышка оказалась в крайне тяжелых условиях: в течение нескольких дней она ела только сухие крупы и пила воду из унитаза, пытаясь выжить. В отчаянии девочка смогла натаскать игрушки к подоконнику и забраться на них, чтобы привлечь внимание прохожих, выбрасывая различные предметы из окна.

К счастью, неравнодушные граждане заметили действия ребенка и вызвали помощь. На место происшествия прибыли правоохранительные органы и медицинские работники, которые срочно забрали девочку в безопасное место.

Александра была задержана по подозрению в покушении на убийство своей малолетней дочери. Известно, что она состоит в браке с 50-летним мужчиной, который не препятствует ее образу жизни и иногда навещает ее. В настоящее время проводится расследование.

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Участника «Дома-2» убили в Москве
#убийство
#игрушки
#происшествия
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#девочка
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Пасынок Стаса Намина признался в убийстве двух близких родственников
Пасынок Стаса Намина признался в убийстве бабушки и брата
17 апреля 2025, 16:23

Фото: istockphoto / Yingko

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина выступил в ходе рассмотрения уголовного дела по двойному убийству. Роман Ткаченко признал вину в убийстве родственников.
Московский областной суд заслушал Ткаченко. В ходе своего выступления мужчина признался в убийстве своих родственников — сводного брата и родной бабушки.

«Да, обвинение понятно. Я признаю себя виновным в причинении смерти Микояну Артему и Ткаченко Прасковье, но не согласен с квалификацией», — сказал подсудимый.
Следующее заседание суда запланировано на 27 мая. Тела убитых были обнаружены 19 октября 2023 года в деревне Крюково. По подозрению в убийстве был задержан Роман Ткаченко.

По данным уголовного дела, мужчина за день до этого посетил свою бабушку. Между ними произошла ссора, в ходе которой Роман нанес 85-летней пенсионерке удар в голову, а также четыре удара ножом в область груди, от которых она умерла на месте. Ткаченко после этого позвонил по телефону 30-летнему брату. Последний приехал на место происшествия из Москвы. Между мужчинами началась драка. Брат арестованного получил 11 ударов ножом. Роман Ткаченко вызвал правоохранителей.

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Адвокат раскрыл, что ждет хозяина собак, ставших причиной смерти охранника завода в Перми
Адвокат Мельников: хозяин собак будет отвечать за смерть охранника в Перми
17 апреля 2025, 16:17

Фото: iStock/Milan Krasula

15 апреля в Перми возле проходной завода две бойцовые собаки напали на сотрудника предприятия — 35-летнего инженера, также они распугали остальных проходящих. Охранник скончался от инфаркта после увиденного, однако причастность собак пока не доказана. Псов оставил мужчина, который пришел устраиваться на работу.
Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с «Радио 1» объяснил, что в соответствии с законом человек, являющийся собственником собак, несет юридическую ответственность за содеянное.

«С точки зрения гражданского кодекса будет ответственность, связанная с компенсацией физического, морального, материального вреда. То есть хозяин обязан будет компенсировать. Другой вопрос, что потенциально мог погибнуть человек в результате действий собак», — прокомментировал адвокат.

По его словам, должен быть выяснен и доказан ущерб, который причинен людям собаками путем медицинских экспертиз и так далее.

«Есть причинение смерти по неосторожности, если будет установлено, что человек погиб в результате таких действий — собаки могли убежать из-за разгильдяйства хозяина — может грозить уголовная статья, но за неумышленное причинение тяжкого вреда, если это не следствие транспортного происшествия, регламентированного уголовного наказания нет. Хотя могут, конечно, отдельно завести уголовное дело в Следственном комитете», — отметил эксперт.

Иван Мельников добавил, что могут быть замечены и другие нарушения — все зависит от экспертиз и заключений.

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Приверженец ИГИЛ* хотел устроить теракт на выступлении Павла Воли в Пятигорске
17 апреля 2025, 16:04

Павел Воля (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Приверженец запрещенного в России ИГИЛ* хотел устроить теракт на выступлении юмориста Павла Воли в Пятигорске. Как пишет Baza, мероприятие отменили за несколько часов до начала. По информации авторов, террористическую атаку планировал 24-летний гражданин Таджикистана Исроилджон Курбонов. Следователи считают, что мужчина собирался поджечь дворец культуры «София» в минувшую среду, 16 апреля.
Задание Курбонову дал некий Аюб в мессенджере. Задержанный подготовил три бутылки с зажигательной смесью, а за неделю до выступления сделал видео и снимки. О задержании Курбонова сообщила ФСБ накануне. У него также изъяли саперную лопатку, два ножа и топор.

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#теракт
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#происшествие
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Бизнесмен из России пропал на Бали после выхода в океан
Российский бизнесмен Сергей Елисеев пропал на Бали
17 апреля 2025, 15:00

Фото: iStock/mikolajn

На острове Бали пропал без вести гражданин России Сергей Елисеев. 36-летний предприниматель из Калуги накануне один вышел в океан на лодке, передает Telegram-канал Mash.
Как сообщается, лодка россиянина заглохла. Утром она была обнаружена местным рыбаком и отбуксирована к берегу. Внутри нее лежали личные вещи Елисеева, в том числе два телефона, ноутбук и шорты. Друзья пропавшего сообщили, что поздним вечером по местному времени они общались с Сергеем по видеосвязи, после чего он отключился.

По словам друзей Елисеева, его лодку уносило течением, поэтому он решил вплавь добраться до берега. В настоящее время продолжаются поиски россиянина силами правоохранительных органов и волонтеров.

По неподтвержденным данным, Елисеев употреблял запрещенные вещества.

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