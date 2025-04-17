Участника «Дома-2» убили в Москве

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В Москве произошла трагедия — 33-летний участник телепроекта «Дом-2» Дмитрий Лукин был убит в своей квартире на Щёлковском шоссе. Инцидент произошёл в ночь на понедельник, когда Лукин находился в компании друга. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».
По предварительным данным, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой 51-летний Станислав Б. из Дербента схватил нож и нанёс более 50 ударов Лукину, в том числе в область головы, шеи и тела. Судмедэксперты подтвердили, что мужчина скончался на месте от полученных травм.
Подозреваемый был задержан на следующий день после происшествия. У него также имеются ранения, он ранее обращался за медицинской помощью. В связи с этим следственные органы Москвы возбудили уголовное дело.
Дмитрий Лукин принимал участие в «Доме-2» с декабря 2016 года по март 2017 года. После завершения проекта он работал на телеканалах «Матч ТВ» и СТС.
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Подозреваемый был задержан на следующий день после происшествия. У него также имеются ранения, он ранее обращался за медицинской помощью. В связи с этим следственные органы Москвы возбудили уголовное дело.
Дмитрий Лукин принимал участие в «Доме-2» с декабря 2016 года по март 2017 года. После завершения проекта он работал на телеканалах «Матч ТВ» и СТС.
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Дарья Осипова