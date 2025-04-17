Участника «Дома-2» убили в Москве

В Воронежской области произошел шокирующий инцидент, связанный с 20-летней Александрой, которая, будучи замужем, оставила свою трехлетнюю дочь без присмотра на четыре дня. В это время мать ушла развлекаться и обслуживать клиентов как проститутка. Об этом пишет Telegram-канал «‎Плохие Новости 18+».