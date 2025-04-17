Стало известно, кто связан с убийством участника «Дома-2» Дмитрия Лукина

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Станислав Берестовой, сценарист популярных телевизионных проектов и бывший участник команды КВН «Махачкалинские бродяги», оказался в центре трагических событий после убийства Дмитрия Лукина, участника реалити-шоу «Дом-2». По предварительным данным, Берестовой стал предполагаемым убийцей. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».
Берестовой, известный работой над проектами «Прожектпэрисхилтон», «Светлаков плюс», «Новогодний переполох» и «Счастливы вместе», был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Полицейские доставили его в реанимацию с множественными травмами: переломами лица, порезами на руке, ушибами и ссадинами. В момент оформления в больнице он потерял сознание и был подключен к аппарату ИВЛ. Анализы показали наличие алкоголя в крови.
Ранее стало известно, что в Москве произошла трагедия — 33-летний участник телепроекта «Дом-2» Дмитрий Лукин был убит в своей квартире на Щёлковском шоссе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Полицейские доставили его в реанимацию с множественными травмами: переломами лица, порезами на руке, ушибами и ссадинами. В момент оформления в больнице он потерял сознание и был подключен к аппарату ИВЛ. Анализы показали наличие алкоголя в крови.
Ранее стало известно, что в Москве произошла трагедия — 33-летний участник телепроекта «Дом-2» Дмитрий Лукин был убит в своей квартире на Щёлковском шоссе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова